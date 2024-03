Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su segundo hijo a los 51 años





24/03/2024 - 22:18:20

Cameron Diaz, una de las actrices más queridas de Hollywood, sorprende al anunciar el nacimiento de su segundo hijo, aunque no especificó más detalles.

Cameron Diaz se convierte en mamá por segunda vez A sus 51 años, la estrella de cine atraviesa por una de las mejores etapas de su vida junto a su esposo Benji Madden, el guitarrista de la banda Good Charlotte. Cabe recordar que Cameron Diaz se convirtió en mamá por primera vez en diciembre de 2019 cuando nació su hija Raddix, y fue a través de un vientre subrogado por lo que se cree que esta vez ocurrió de la misma manera. Fue a través de su perfil de Instagram en donde Cameron Diaz y Benji Madden hicieron pública la noticia de manera conjunta. Eligieron una pintura hecha por el integrante de Good Charlotte en la que se lee: "Una pequeña ave me susurró". “Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden ¡Él es increíble y todos estamos tan felices de que esté aquí!", fue el inicio de su mensaje. Después explicaron los motivos que tienen para no mostrar su cara. “Por la seguridad y privacidad de los niños, no publicaremos ninguna foto, pero él es muy lindo. Nos sentimos tan bendecidos y agradecidos. Enviamos mucho amor de nuestra familia a la suya. ¡¡Mis mejores deseos y buenas tardes!”, concluyó la pareja. Famosos como Pete Wentz bajista de Fall Out Boy, Katy Perry, Lionel Richie, Amy Griffin, entre otros, los han felicitado.