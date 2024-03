Tuto pide a Evo devolver los $us 55 millones del Censo inservible del 2012





24/03/2024 - 21:56:29

Erbol.- En medio de la polémica generada por Evo Morales sobre el costo del Censo de Población y Vivienda 2024, el expresidente Jorge Tuto Quiroga hizo un recuento de los últimos censos y concluyó exigiendo al exmandatario que devuelva los 55,5 millones de dólares por el Censo de 2012, que considera no sirvió para nada. En su programa dominical, Morales demandó la rendición de cuentas al gobierno del presidente Luis Arce, argumentando que 140 millones de dólares es demasiado dinero para la calidad de organización censal, donde los voluntarios carecieron de refrigerio, distintivos y medios de transporte para cumplir con su tarea. Horas después, Quiroga criticó la postura de Morales con una tabla comparativa sobre los censos realizados desde 1992, cuando el censo costó 7 millones de dólares y el empadronamiento fue organizado con un costo de 11.7 millones de dólares. “En Bolivia, Evo Morales cuestiona los gastos del Censo 2024. Que pida cuentas a su pupilo Arce, pero que devuelva los 55 millones de dólares de su censo 2012 inservible, sin resultados finales”, escribió en sus redes sociales. Quiroga recordó que el censo organizado por el expresidente Jaime Paz Zamora en 1992 sirvió para la Participación Popular, que posibilitó la asignación de recursos desde el nivel central hacia los gobiernos subnacionales, es decir, prefecturas y alcaldías municipales. También mencionó el Censo de 2001 verificado en su mandato y que permitió realizar el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza, con fondos provenientes de la condonación de la deuda. Bolivia accedió a la Iniciativa de Alivio para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), a través de la cual se condonaron 788 millones de dólares en la primera fase y 1.776 millones de dólares en la segunda fase, fondos que en lugar de destinarse al servicio de la deuda externa fueron distribuidos en el país durante 40 años. El expresidente señaló que el Censo de 2012 de Evo Morales costó 55,5 millones de dólares y, debido a la falta de actualización cartográfica, muchos bolivianos no fueron censados por falta de boletas censales, lo que afectó la credibilidad del trabajo censal.