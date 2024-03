Levantan todas las alerta roja por lluvias





24/03/2024 - 21:54:26

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que se redujo las declaratorias de alerta roja por lluvias en el país, y anunció que ya se diseña el plan de reconstrucción post lluvias para atender a los municipios y familias afectadas. “Han disminuido las alertas rojas por lluvias, no se tiene ningún departamento en alerta roja, eso quiere decir que las lluvias van disminuyendo, al igual que el caudal de los ríos”, explicó en entrevista con Bolivia Tv. Informó que, a la fecha, se tienen 308 municipios en alerta naranja: 87 en el departamento de La Paz; 47 en Cochabamba; 40 en Santa Cruz; 34 en Potosí; 29 en Oruro; 29 en Chuquisaca; 16 en Beni; 15 en Pando y 11 en Tarija. “Si bien habrá lluvias, las mismas no serán intensas, pero eso no significa que bajemos la guardia, estamos en apronte porque las lluvias permanecerán hasta abril”, reveló. Ante ello, informó que se elabora un plan post lluvias. La labor la lidera el Ministerio de Planificación que también debe gestiona recursos para encarar la reconstrucción de viviendas y cultivos afectados. De acuerdo con Calvimontes, el Ministerio solicitó a Defensa Civil las primeras evaluaciones de los desastres, en el entendido que está en búsqueda de financiamiento. “Hasta la fecha tenemos registrados 174 municipios afectados, 64 se declararon en desastre municipal y 24 en emergencia municipal”, precisó la autoridad. También se tiene un total de 2.283 comunidades afectadas, 187.176 familias afectadas, 60.658 familias damnificadas (total 247.834), 1.495 viviendas destruidas y 52 personas fallecidas. “Lo más fuerte de la inversión (sin duda alguna) será apoyar a la parte productiva y la reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas”, señaló.