Cinco funciones de Alexa para personas mayores 50 años de edad





24/03/2024 - 11:28:05

Infobae.- Aunque se vean como dispositivos demasiado complejos y lejanos para los adultos mayores, en realidad los asistentes de voz son una tecnología que es muy fácil de usar para este tipo de usuarios porque no requiere mayor configuración, más allá de la voz y saber qué se quiere hacer. Estos dispositivos les pueden facilitar muchas tareas, como tener que levantarse a apagar la luz, poner una emisora radial en segundos, configurar alarmas para los medicamentos o realizar llamadas sin tener que tomar el teléfono. Así que si queremos sacarle provecho a los asistentes de voz como Alexa o el de Google, a continuación dejamos una serie de recomendaciones con funciones que pueden ser muy útiles y fáciles de implementar. Comunicación rápida y sencilla Una de las características más destacadas de Alexa es su capacidad para facilitar la comunicación entre los usuarios y sus seres queridos. Para las personas mayores que pueden enfrentar dificultades para utilizar dispositivos tradicionales, como teléfonos móviles o computadoras, la opción de realizar llamadas y videollamadas a través de este asistente puede ser de gran ayuda. Con solo un comando de voz, los usuarios pueden mantenerse en contacto con familiares y amigos, ya sea a través de dispositivos Echo o utilizando la aplicación de Alexa en sus teléfonos inteligentes. Asistencia en casos de emergencia La seguridad y el bienestar son preocupaciones fundamentales para las personas mayores y sus familias. Con Alexa, los usuarios pueden configurar un contacto de emergencia y activar fácilmente llamadas de auxilio en caso de necesidad. Mediante comandos simples como “Alexa, pide ayuda” o “Alexa, llama a mi contacto de emergencia”, las personas mayores pueden solicitar asistencia rápida en situaciones de emergencia, como caídas o lesiones.

Entretenimiento personalizado Con Alexa, las personas mayores pueden acceder a una amplia gama de opciones de entretenimiento adaptadas a sus gustos individuales. Desde escuchar música y podcast hasta disfrutar de audiolibros y estaciones de radio, Alexa ofrece una experiencia de entretenimiento personalizada con solo un comando de voz. Esta función ayuda a mantener la mente activa y estimulada. Además, existen diferentes juegos para interactuar con el dispositivo. Con el comando: ‘Alexa, quiero jugar’, se dará inicio a una serie de opciones para resolver acertijos o diferentes retos mentales en diferentes dificultades. Recordatorios y alarmas La memoria puede deteriorarse con el paso de los años, lo que puede dificultar el seguimiento de tareas y citas importantes. Con Alexa, las personas mayores pueden programar recordatorios y alarmas personalizadas para ayudarles a mantenerse al día con sus responsabilidades diarias. Ya sea recordar tomar medicamentos, asistir a citas médicas o realizar tareas domésticas, Alexa puede ayudar a los usuarios a mantenerse organizados y cumplir con sus compromisos. Esta función promueve la independencia y la autonomía al permitir que los usuarios gestionen su tiempo y sus actividades de manera eficiente. Hogar inteligente y accesible La tecnología del hogar inteligente ofrece numerosos beneficios para las personas mayores, especialmente aquellas que pueden tener dificultades de movilidad o realizar tareas domésticas. Con Alexa, los usuarios pueden controlar fácilmente varios dispositivos inteligentes en su hogar, como luces, termostatos y electrodomésticos, utilizando solo su voz. Esto les permite realizar tareas cotidianas con mayor facilidad y comodidad, reduciendo la necesidad de moverse físicamente o depender de la asistencia de otras personas. Además, la integración de dispositivos de hogar inteligente con Alexa puede mejorar la seguridad y la eficiencia en el hogar, brindando a las personas mayores un entorno más cómodo y accesible. Para lograr esta integración es importante comprar este tipo de electrodomésticos, ya que los dispositivos convencionales no cuentan con acceso a internet y no se podrán enlazar con el asistente de voz.