Por conflicto de límites en Tambo Quemado, Pojo, Pampa Tambo y Paracti no se realizó el censo





24/03/2024 - 08:41:44

Por conflicto de límites en las poblaciones de Tambo Quemado, en Oruro, y en Pojo, Pampa Tambo y Paracti, en Cochabamba, no se pudo realizar el censo, informó el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga. Precisó que en Tambo Quemado se registraron bloqueos y que “los comunarios no permitieron el ingreso de los censistas por problemas de límites, ellos indican que pertenecen al municipio de Corque y no a la comunidad de Tambo Quemado”. En Pojo, Cochabamba, tampoco se realizó el empadronamiento por problemas de límites. “En Pampa Tambo, en Cochabamba, los pobladores indican que pertenecen al municipio de Colomi, sin embargo, de acuerdo a la designación del Instituto Nacional de Estadística, censadores de Villa Tunari intentaron censarlos, pero ellos no se dejaron”, indicó. A ellos se suman los habitantes de la comunidad de Paracti que no aceptaron censarse hasta que se defina a qué municipio pertenecen. A escala nacional, el Ejército movilizó 18.490 soldados que fueron capacitados como censistas. Además, 40 instalaciones del Ejército fueron habilitadas como centros censales para facilitar el proceso. “La jornada fue especialmente destacada por la cordialidad y el trato positivo de la población hacia los censistas”, indicó.