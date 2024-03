Bolivia pasó de tener 1.088.768 habitantes en 1831, a una población de 10.059.856 en 2012





23/03/2024 - 11:07:14

Desde su fundación, Bolivia realizó once conteos nacionales de población, el primero fue en el año 1831, donde se contó una población de 1.088.768 habitantes y el último, en 2012, que sumó 10.059.856 habitantes. El de este sábado será el duodécimo, el más moderno y el de mayor movilización con más de 845.000 censistas voluntarios en todo el país. Fue el presidente Andrés de Santa Cruz quien impulsó la realización no solo del primer censo, sino también del segundo, de 1835, que contó 1.060.777 habitantes. El primer empadronamiento se realizó a través de los corregimientos, unidades político-administrativas donde se concentraba gran parte de la población, los cuales jugaron un papel clave en el proceso, siendo responsables de levantar los registros. De acuerdo con el texto Construir la nación, institucionalizar el control social, resistir al Estado: un estudio de los primeros censos de población en Bolivia (1831-1854), “el censo (de 1831) no logró los resultados esperados por la resistencia de la población indígena a ser encuestada”, porque desconfiaba de los reales objetivos pues lo asociaban a fines impositivos. En efecto, el censo no fue completado en Oruro, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, y sus resultados fueron solo parciales en La Paz, Potosí, Santa Cruz y Atacama. A falta de cifras precisas, dos años después de su inicio, el Gobierno sólo podía asegurar que la población excedía el millón de habitantes. El tercer censo, de 1845, estableció una población de 1.378.896 habitantes, la inmensa mayoría asentada a más de 2.500 metros de altura en las zonas del altiplano y valles. El presidente era José Ballivián. Ya para el censo de 1854 la población se elevó a 2.326.126 habitantes para un territorio mayor a los dos millones de kilómetros cuadrados y el de 1882, luego de la invasión chilena al litoral boliviano (1879), fue de 1.172.156. El 1 de septiembre de 1900 se levantó el sexto Censo General de Población que reflejaba “la aspiración de realizar un Censo General de la República de Bolivia era del todo punto indispensable proceder al recuento, siquiera no fuese más que de la población, ya que por múltiples circunstancias no era posible formar un inventario detallado de todos sus elementos y riquezas, a semejanza de lo que sucedía, al mismo tiempo, en otros Estados del Globo”. Se contaron a 1.766.451 habitantes, refieren datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la aplicación de estándares y normas del Instituto Interamericano de Estadísticas (IASI), que asumió el rol de propulsor del Programa del Censo de las Américas (COTA), el 5 de septiembre de 1950 se realizó el Censo Demográfico, séptimo censo nacional de población y primero de vivienda, ejecutado por la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Estadística. Se obtuvo un resultado de casi tres millones de habitantes (2.704.165), predominio rural, alto grado de analfabetismo y una población aymara y quechua superior a 65%. Todavía el oriente no mostraba signos de crecimiento significativo, La Paz tenía ya 320.000 habitantes. El 29 de septiembre de 1976 se efectuó el octavo censo de población y segundo de vivienda, a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se estableció una población de 4.613.419 millones de habitantes, una población urbana que se equilibraba progresivamente con la rural que aún era mayoría con 58%, un notable crecimiento de la ciudad de Santa Cruz (290.000 habitantes) y un proceso importante de migración de los Andes al oriente. Después de 16 años, el 3 de junio de 1992 se ejecutó el noveno censo de población y tercero de vivienda, que registró un total de 6.420.792 habitantes, una mayor población urbana que rural (57,43%) y un crecimiento espectacular de Santa Cruz, consolidada como segunda ciudad del país y primera economía de la nación. El analfabetismo que en 1950 era superior a 70% había caído a 20%. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2001 fue levantado el décimo censo de población y cuarto de vivienda, el primero del nuevo siglo, que estableció la población en 8.274.325 habitantes, 62,42% asentados en áreas urbanas y 37,58% en los sectores rurales, una densidad poblacional de 7,56 habitantes por kilómetro cuadrado y una relación de casi 50% entre hombres y mujeres. El 21 de noviembre de 2012 se concretó el Censo de Población y Vivienda, undécimo censo de población y quinto de vivienda. Se llegó a una población de 10.059.856 personas. Entre 1950 y 2012, la distribución de la población muestra cambios en la concentración poblacional en todos los departamentos: La Paz se mantiene como el primero del país; Santa Cruz, del quinto lugar en 1950 pasa al segundo en 2012; en cambio, Potosí, de segundo en 1950 se ubica en cuarta posición en 2012. En el último censo, de 2012, que careció de una actualización cartográfica, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba agrupaban el 70,9% de la población del país, y el restante 29,1% se distribuye entre Potosí 8,2%, Chuquisaca 5,8%, Oruro 4,9%, Tarija 4,8 %, Beni 4,2% y Pando 1,1%. En 2012, La Paz supera a Santa Cruz con 61.582, manteniéndose como el departamento más poblado del país. El censo de este sábado 23 de marzo será duodécimo conteo poblacional y sexto de vivienda. A diferencia del año 2012, el censo de este 2024 cuenta con una Actualización Cartográfica Estadística totalmente digital que garantizará que ningún boliviano sea excluido. La Actualización Cartográfica Estadística es un instrumento que permite georeferenciar cada metro cuadrado y conocer la ubicación de todas las viviendas del territorio nacional. Esto fue resultado de 15 meses de arduo trabajo, donde se movilizaron más de 250 brigadas compuestas por más de 2.000 personas a escala nacional. Se georreferenciaron más de 5 millones de viviendas a las que llegarán los censistas, que suman más de 845.000 voluntarios. Por ello, el presidente Luis Arce afirmó que este censo 2024 “marcará un hito de modernidad” porque, además, cuenta con el acompañamiento internacional del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata). Por mandato de la Ley 1492, “en base a los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, que emita el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024”. Mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrá la labor de elaborar “el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.