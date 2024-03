Gobierno concluyó dos auditorías a la gestión de Evo: Vamos a hablar de corrupción





21/03/2024 - 20:14:25

Dos auditorías a la gestión del expresidente Evo Morales fueron concluidas y los resultados serán presentados en breve, anunció el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. “Ya han terminado un par de auditorías y algunas más que van a terminar en estos días, ahí vamos a hablar con documentos, y ahí vamos a hablar de corrupción, mientras tanto, calladitos no más, calladitos se los ve bonitos, de verdad”, aseguró en conferencia de prensa. Los seguidores del expresidente Morales “hablan de corrupción y demás” en el gobierno del presidente Luis Arce, pero no presentan una sola prueba, cuestionó. “El presidente no tiene por qué preocuparse de ninguna amenaza sobre procesos judiciales, es un Gobierno transparente, es un Gobierno limpio”, afirmó el aludir al exprocurador Wilfredo Chávez, quien anticipó que al día siguiente que cumpla su mandado el jefe de Estado va “a estar con (una) lluvia de procesos”. Torrico enfatizó que quienes “tienen que preocuparse, son ellos”, porque “han manejado la cosa pública la anterior gestión”. “Son ustedes, porque aquí se habla con documentos y documentos los vamos a tener ya”, advirtió. Sin ahondar en detallas, explicó que hay varios hechos que se deben revisar de la gestión de Morales, quien gobernó entre enero de 2006 y noviembre de 2019, tras su dimisión en medio de un violento conflicto alentado por cívicos cruceños. Como ejemplo, mencionó a la hidroeléctrica de Miguillas, en el departamento de La Paz, y un “campo de entrenamiento, multifuncional en Cochabamba, que se está cayendo a pedazos”, y casos similares “hay un montón”. Una vez que se presenten las conclusiones de las auditorías, la ley obliga a denunciar los hechos ilícitos para que se asuman las acciones pertinentes en contra de los responsables, explicó. “Esto es la gestión, yo no estoy diciendo al compañero Evo, ni al ministro X, ni nada, se verá, quién ha tenido que ver en este lío y se verá si el alcance es a la máxima autoridad, si es al ministro, si es el viceministro, estamos hablando de la gestión”, insistió.