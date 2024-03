Gobierno denuncia campaña de desinformación para desprestigiar proyecto de industrialización del litio





21/03/2024 - 20:10:12

Diversos actores políticos y sociales que desempeñaron roles protagónicos en la gestión de gobierno anterior a 2020, ahora están interesados en gestar una campaña de desprestigio y politización contra el proceso de industrialización del litio, denunció el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raul Mayta. “Están promoviendo una campaña de sabotaje que, primero, siempre está ligada a la desinformación; segundo, la politización; y tercero, es importante recordar que, en el año 2019, a través de un decreto, se intentó entregar los recursos a una empresa específica, lo que generó un conflicto social”, advirtió, cita un reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Afirmó que hay personas que opinan y desinforman, inclusive hablan de construir el triple de piscinas de las que existen actualmente. El que el Gobierno “no va hacer inversiones que el día de mañana puedan constituirse en daño económico para el Estado, no vamos a hacer piscinas que no vamos a utilizar, no vamos a hacer piscinas antes de hacer una planta, no vamos a incurrir en ese error”, aseveró. Mayta señaló que el Gobierno nacional avanza en el camino hacia la industrialización del litio, en el marco del modelo soberano de inversiones, que garantiza la propiedad del Estado sobre los recursos naturales. Explicó que la política de industrialización del litio precautela la soberanía de los recursos y la búsqueda de financiamiento e inversiones no constituye una entrega de nuestros recursos. “Entrega es firmar un decreto y hacer un contrato con una empresa específica, entrega es camuflar nuestra materia prima como si fueran residuos”, aclaró. El modelo soberano de inversiones en la industria del litio antepone el principio de respeto a la soberanía del país, donde Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) estará presente en toda la cadena productiva, desde la extracción, su industrialización y la comercialización de productos. “Estamos cuidando el valioso recurso económico que vamos a invertir de manera eficiente”, acotó.