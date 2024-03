Finlandia, en la cúspide de la felicidad





21/03/2024 - 16:57:53

DW.- Finlandia, una vez más. Cuando científicos independientes publican cada año para la ONU el "Informe Mundial sobre la Felicidad", la tierra de los fineses aparece en la cúspide de la lista, y este 2024 no ha sido una excepción. Para la confección del mencionado informe, los científicos se basan en encuestas realizadas por el Instituto Gallup, uno de los principales centros de investigación de opinión del mundo, con sede en Estados Unidos. La tierra de los fineses, el paraíso de la felicidad ¿Por qué Finlandia una y otra vez? "En general, los finlandeses tenemos expectativas muy bajas", explica a DW Dan Ekholm, de la embajada finlandesa en Berlín. "La ventaja es que es mucho más fácil sorprenderse positivamente. Por eso decimos en finés: '¡El pesimista no quedará decepcionado!", agrega Ekholm. Los expertos de las Naciones Unidas utilizan, entre otros factores, el producto interno bruto (PIB) per cápita del país como indicador de la felicidad. De igual modo, la esperanza de vida también es importante, así como la autoevaluación que hacen las personas sobre la satisfacción vital y su entorno social. Además, se tiene en cuenta qué cantidad de apoyo reciben en fases difíciles. Y este año en particular se analizó cuán felices son las personas en los diferentes grupos de edad. ¿Los jóvenes son felices y los ancianos no? Durante mucho tiempo, el consenso científico fue que los jóvenes son más felices porque aún tienen una larga vida por delante, y que el pesimismo y los niveles más bajos de felicidad aumentan con la edad. Sin embargo, esto quedó en el pasado. Actualmente se reconoce que la felicidad puede experimentarse en todas las etapas de la vida, solo que la forma en que las personas la experimentan o sienten cambia constantemente. En la clasificación del informe de este año, aparece un panorama diferenciado: Lituania encabeza la lista de la felicidad en lo que respecta a niños y jóvenes menores de 30 años, mientras que Dinamarca es la nación más feliz del mundo para los mayores de 60 años. Esta es también la razón por la que Dinamarca casi ha alcanzado a Finlandia. Al final de la tabla de 143 países se encuentra Afganistán. Alemania y Estados Unidos pierden terreno Según el informe, los alemanes igual de felices que en años anteriores, sin embargo otros países les han tomado la delantera. De esta manera, la nación germana se sitúa en el puesto 24, tras haber ocupado el 16 en 2023. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, que ocupa el puesto 23. Por primera vez, deja de estar entre los 20 países más felices del mundo. Esto se debe a que el bienestar de los jóvenes menores de 30 años también ha descendido bastante en comparación con otras naciones. El Informe sobre la Felicidad se elabora cada año desde 2012. En ese momento, las Naciones Unidas designaron el 20 de marzo como Día Mundial de la Felicidad. La idea surgió del pequeño Estado de Bután, en el sur de Asia.



Sí, la generosidad te hace feliz Hilke Brockmann, profesora de sociología de la universidad privada "Constructor University" de la ciudad alemana de Bremen, que lleva mucho tiempo investigando la felicidad humana se pregunta: ¿Qué sucede realmente en Alemania? ¿No debería la gente ser más feliz aquí, uno de los países más ricos del mundo? Según su valoración, el escaso crecimiento económico de los últimos tiempos podría haber contribuido a que Alemania descendiera en la clasificación de la felicidad: "Lo que también hay que tener en cuenta es que el Estado germano no es especialmente generoso. La política de austeridad que se aplica en Alemania no favorece especialmente la felicidad". Y el mal funcionamiento de las infraestructuras públicas tampoco ayuda. La experta explica que el hecho de que la felicidad sea una realidad en varios países de Escandinavia se debe a que sus gobiernos son generosos y garantizan un estado de bienestar: "Esto también crea una especie de solidaridad básica que quizás falta un poco en estados de bienestar tan conservadores como Alemania".



La burocracia alemana frena la felicidad El consejero de la embajada, Dan Ekholm, se pregunta qué hacen mejor los finlandeses que los alemanes. A lo que responde: "La confianza entre las personas es realmente importante. Todo es más fácil, más rápido, más eficaz y menos burocrático cuando hay confianza. Un ejemplo: cuando llegué a Alemania, tuve que firmar un contrato de alquiler de 19 páginas. En Finlandia, solo sería una página". Ekholm apunta que a veces no hace falta mucho para ser feliz. Por lo que le dice a los alemanes: "¡No se queden siempre en los supuestos buenos tiempos! ¡Menos burocracia! Pasen más tiempo en la naturaleza y, por supuesto: ¡en las saunas!".