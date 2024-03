Madre e hijo de Michael Jackson en medio de una disputa por fondos de su patrimonio





21/03/2024 - 16:35:04

Infobae.- Como parte del prolongado drama legal que involucra a la herencia de Michael Jackson, su hijo Bigi, también conocido como Blanket, presentó una solicitud legal contra su abuela Katherine Jackson. El menor de los Jackson busca impedir que esta utilice fondos del patrimonio del fallecido “Rey del pop” para continuar con una lucha legal contra los ejecutores testamentarios. La disputa se centra en el uso de los fondos para financiar una apelación contra una decisión previa relacionada con la venta de una parte del catálogo musical de Jackson a Sony por una suma reportada de USD 600 millones de dólares. Bigi y Katherine se opusieron a la venta que los ejecutores del testamento de Michael, John Branca y John McClain, querían llevar a cabo con Sony. Sin embargo, tras una decisión del tribunal que no les favoreció, Katherine decidió apelar, lo que generó el desacuerdo de Bigi. Él sostiene que la apelación tiene pocas probabilidades de éxito y argumenta que el uso de los fondos del patrimonio para esta no beneficia a los herederos, entre los cuales se incluye él mismo. “Bigi es una persona muy privada y podría no haber dicho nada si hubiera sabido que sus palabras o posiciones podrían hacerse públicas”, expresaron sus abogados, destacando la delicadeza con la que el joven maneja su privacidad y su posición respecto al manejo del legado de su padre. En el otro lado de la disputa, Katherine Jackson, quien tiene un historial de oposición a transacciones que considera no benefician adecuadamente el patrimonio de su hijo, busca apelar la decisión del tribunal que permitiría la venta del catálogo. Michael dejó claro que nunca quiso que su catálogo fuera vendido, ya que lo consideraba su línea de vida, fue uno de los argumentos presentados por su madre, según reportes de Radar.

Patrimonio Jackson en quiebra Los ejecutores del testamento, por su parte, defienden la venta argumentando que el patrimonio estaba al borde de la quiebra con más de 400 millones de dólares en deudas al momento de la muerte de Jackson, y que la transacción es necesaria para maximizar el valor del conjunto de bienes y derechos ante las condiciones actuales del mercado. “A través de la creatividad, el arduo trabajo y el conocimiento del negocio – y, por supuesto, el extraordinario legado creativo de Michael – los Ejecutores transformaron el negocio MJJ en una empresa rentable”, señaló el equipo defensor de Branca y McClain. Actualmente, Bigi continúa forjándose una carrera en la industria del entretenimiento, lejos de los reflectores que iluminaron la vida de su padre y hermanos. Recientemente ganó el premio al Mejor Drama en el Festival de Cine de Santa Mónica por su trabajo en Rochelles, del cual fue director y guionista. Sus hermanos, Paris y Prince Jackson, también han seguido sus propios caminos en el modelaje, la actuación y la producción. ¿Qué heredaron los hijos de Michael Jackson? Prince Jackson, hijo mayor de Michael, ha mantenido un perfil bajo alejado de los escándalos comunes en la familia Jackson. En 2013, trabajó como reportero para Entertainment Tonight y participó en el reboot de 90210. Además, en 2019, se graduó con honores de la Universidad de Loyola Marymount y obtuvo un título en administración de empresas. A sus 27 años, posee un patrimonio de USD 100 millones de dólares. Paris Jackson, de 25 años, construyó un camino en la industria del entretenimiento, aunque su patrimonio neto de USD 100 millones de dólares proviene principalmente de su herencia. En 2018, fundó la banda folk The Soundflowers junto a Gabriel Glenn y lanzaron un EP homónimo en junio de 2020. También incursionó en la actuación con participaciones estelares en la película Gringo de 2018 y en la serie American Horror Stories en 2021. Como se mencionó anteriormente, Blanket “Bigi” Jackson tiene 22 años, se desempeña como cineasta y también posee un patrimonio neto de 100 millones de dólares.