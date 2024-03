Judiciales: Viernes termina plazo para que postulantes impugnen su inhabilitación





21/03/2024 - 15:37:41

El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, pidió a los postulantes a magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que no están de acuerdo con su inhabilitación, que lo hagan hasta el viernes, como último plazo para presentar un recurso de impugnación para que las comisiones mixtas revisen sus documentos. “Cualquiera que sienta que no se le ha dado el trato correspondiente, que no se lo evaluado bien, que interponga el recurso correspondiente (de impugnación), eso es lo que corresponde y tienen hasta el día de mañana (viernes)”, indicó el legislador. De acuerdo con el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 “las y los postulantes podrán impugnar su inhabilitación dentro del plazo de cinco días de la publicación prevista en la presente ley, adjuntando prueba idónea que desvirtúe la causa de su inhabilitación”. La etapa de impugnaciones inició el pasado lunes y se extenderá hasta el viernes 22 de marzo. Se prevé que entre el 25 y 27 de marzo se realice la resolución de estas impugnaciones en las comisiones mixtas de Justicia Plural y de Constitución. En el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales se tiene a 375 postulantes inhabilitados, quienes pueden presentar sus impugnaciones. Al igual que los aspirantes inhabilitados, la ciudanía puede impugnar, adjuntando la “prueba idónea”, a los 340 postulantes habilitados. En caso de ser nuevamente inhabilitados, los aspirantes podrán recurrir al recurso de revisión entre el 01al 06 de abril.