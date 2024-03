El Ejército Fantasma que engañó a Hitler finalmente será condecorado





Infobae.- Semanas después de que los Aliados asaltaran las playas de Normandía, los jóvenes del 23º Cuartel General de Tropas Especiales se encontraron con la persistente carnicería del Día D mientras vadeaban la orilla. Cuerpos hinchados se agitaban en el oleaje. Las ramas de los árboles acunaban el cadáver de una vaca que había volado por los aires a causa de los explosivos. El miedo y la adrenalina recorrieron a los soldados, junto con la esperanza de no tener que disparar sus rifles. Al fin y al cabo, su misión no era matar nazis, sino actuar para ellos. Armados con efectos de sonido, disfraces, guiones y atrezzo (utilería), el 23º Cuartel General de Tropas Especiales y su unidad hermana, la 3133ª Compañía Especial de Señales, desplegaron una puesta en escena digna de Hollywood en los teatros de guerra europeos para engañar al ejército alemán sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas aliadas. Los 1.100 ingenieros de sonido, locutores de radio, diseñadores de moda, publicistas, artistas, actores y escenógrafos de teatro conocidos extraoficialmente como el “Ejército Fantasma” se hicieron pasar por una fuerza de combate más de 30 veces superior a su tamaño real. El Ejército Fantasma, que operaba a menos de 400 metros del frente, salvó la vida de decenas de miles de soldados estadounidenses al atraer al enemigo durante más de 20 campañas de engaño a gran escala. El subterfugio ha sido parte integrante de la guerra desde que los griegos llevaron un caballo de madera a las puertas de Troya. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el elaborado ardid de la Operación Fortaleza convenció a las fuerzas alemanas de que la invasión del Día D golpearía Calais y no Normandía. Sin embargo, el Ejército Fantasma -apodado los “Guerreros Cecil B. DeMille” por un miembro- es único en los anales de la guerra, según Rick Beyer, coautor de “El Ejército Fantasma de la Segunda Guerra Mundial” y productor y director de un documental de 2013 sobre la fuerza. “Es la primera unidad móvil, multimedia, de engaño táctico en la historia de la guerra”, dijo. “Son capaces de proyectar su engaño - visual, sonido, radio, efectos especiales - a través de todos estos medios diferentes, y son esencialmente otra flecha en la aljaba de un comandante del campo de batalla para maniobrar al enemigo.”

Aunque un informe del Ejército de Estados Unidos atribuye al Ejército Fantasma haber salvado la vida de entre 15.000 y 30.000 soldados, su historia permaneció sin contar durante décadas, ya que la información sobre esta fuerza permaneció clasificada hasta 1996. El jueves, la unidad ultrasecreta recibirá por fin lo que merecen cuando reciba una de las más altas condecoraciones del país, la Medalla de Oro del Congreso. Reclutado en agencias de publicidad, empresas de comunicación y escuelas de arte -a través de anuncios vagamente redactados que buscaban candidatos creativos para batallones de camuflaje no de combate-, el Ejército Fantasma engañó a los alemanes sobre la ubicación del Tercer Ejército del general George S. Patton Jr. mientras avanzaba hacia el este a través de Francia durante el verano (boreal) de 1944. Los estadounidenses engañaron a los ojos de los nazis desplegando flotas de tanques de goma hinchables, camiones y aviones y engañaron a sus oídos emitiendo charlas falsas por radio y reproduciendo bandas sonoras pregrabadas de ejercicios de tropas desde altavoces de 500 libras. A pesar de los éxitos iniciales, el teniente Fred Fox creía que el Ejército Fantasma necesitaba aún más teatralidad. “Hay demasiado MILITAR y poco ESPECTÁCULO”, escribió en un memorándum a los líderes de la unidad. “Debemos recordar que nos dirigimos a un público muy crítico y atento por radio, tierra y aire. Hay que convencerlos a todos”. A instancias de Fox, el Ejército Fantasma añadió una cuarta dimensión -engaños físicos denominados “efectos especiales”- a sus iniciativas visuales, sonoras y radiofónicas. Las operaciones se hicieron más sofisticadas a medida que los actores se ponían uniformes con insignias de otras unidades para hacerse pasar por oficiales y recitaban guiones coreografiados en puestos de mando falsos. Cuando Patton vio que su línea era peligrosamente delgada a lo largo del río Mosela en septiembre de 1944, el Ejército Fantasma se precipitó desde París y mantuvo a raya a los alemanes durante una semana haciéndose pasar por la 6ª División Blindada. En su actuación final, el Ejército Fantasma imitó a dos divisiones del 9º Ejército -una fuerza de 40.000 hombres- dispuestas a realizar el difícil cruce del río Rin en marzo de 1945. Moviéndose como fantasmas bajo el manto de la oscuridad, los embaucadores establecieron operaciones a 16 kilómetros al sur del lugar previsto para el ataque. Hincharon 200 camiones y tanques señuelo. Emitieron sonidos de vehículos retumbando, martilleando e incluso de soldados maldiciendo. Transmitieron órdenes falsas por radio para simular que se dirigían al frente y se hicieron pasar por coroneles y generales de labios sueltos mientras sembraban desinformación para que los espías alemanes la escucharan en los bares y cafés locales. “Supongo que tuvimos éxito porque los alemanes dispararon contra nosotros”, recordaba en una entrevista Bernie Bluestein, un veterano del ejército fantasma de 100 años de Hoffman Estates (Illinois), especializado en señales falsas y plantillas para vehículos. “Los convencimos de que éramos de verdad”. Mientras los alemanes movían sus defensas y bombardeaban la fuerza falsa, el 9º Ejército encontró una resistencia simbólica al vadear el Rin con un mínimo de bajas.

Cuando cayó el telón de la Segunda Guerra Mundial, los más grandes artistas militares, entre ellos el artista Ellsworth Kelly y el diseñador de moda Bill Blass, volvieron a casa para reanudar su vida creativa. Sin embargo, durante décadas juraron mantener en secreto sus hazañas por si la Guerra Fría requería subterfugios similares. “Algunos de ellos se fueron a la tumba sin decir a nadie de sus familias en qué andaba metida esta unidad”, cuenta Beyer. “Yo ni siquiera se lo conté a mi mujer hasta la década de 1990, cuando se acabó el secretismo”, dijo Seymour Nussenbaum, un veterano de 100 años de Monroe Township, Nueva Jersey, que formó parte de un equipo que elaboró parches falsos. “No podía arriesgar potencialmente la vida de ningún soldado que pudiera estar implicado por lo que dije”. Este diplomado del Pratt Institute y diseñador de paquetes jubilado bromeó diciendo que, gracias a su experiencia en la fabricación de señuelos, cada vez que sus familiares le preguntaban qué había hecho en la guerra, podía responder con la verdad: “¡Volé tanques!”. Aunque el libro y el documental de Beyer dieron a conocer el Ejército Fantasma, él creía que los improbables héroes de la Segunda Guerra Mundial merecían aún más atención y honor. “Me ha sorprendido cómo esta historia ha escapado a los libros de historia y a Hollywood”, dijo. “Me habían sorprendido sus engaños, me había sorprendido el hecho de que regresaran y se mantuvieran en silencio durante 50 años, y pensé que necesitaban algún reconocimiento oficial”. Tras un esfuerzo de presión popular lanzado por Beyer y otros voluntarios del Ghost Army Legacy Project en 2015, el presidente Biden firmó en 2022 un proyecto de ley que autorizaba la concesión de la Medalla de Oro del Congreso -el máximo honor del Congreso- a los maestros ilusionistas. De los siete miembros supervivientes conocidos de la unidad, Bluestein, Nussenbaum y John Christman, de 99 años y residente en Leesburg (Nueva Jersey), tienen previsto asistir a la ceremonia de entrega de medallas del jueves en el Capitolio de Estados Unidos. “Desde luego, me alegro de que se celebre y de que nos den un pequeño reconocimiento”, dijo Bluestein, que se alistó en el Ejército Fantasma mientras estudiaba becado en el Instituto de Arte de Cleveland y tuvo una larga y exitosa carrera de diseño industrial después de la guerra. “Pero me decepciona mucho que no haya podido ser mucho antes, cuando muchos de estos soldados aún vivían, para que hubieran podido aceptar y tener algún reconocimiento igual que yo”. “Probablemente miles de personas no murieron por culpa del Ejército Fantasma”, dijo Beyer. “La vida habría sido diferente para mucha gente si esta unidad no hubiera estado allí. Ahora están recibiendo lo que merecen, y creo que eso es bastante increíble”.