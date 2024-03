Gobierno potencia la lucha contra el narcotráfico con aeronaves, armas y equipamiento





21/03/2024 - 12:39:48

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno nacional entregó este jueves la primera flota de aeronaves, armamento y equipamiento a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Cochabamba, con una inversión de Bs 20 millones. “Entre el armamento, el equipamiento para fortalecer la Felcn, la recuperación de las aeronaves y la presentación de esta primera flota para luchar contra el narcotráfico tiene una inversión aproximada de 20 millones de bolivianos”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante el acto realizado en el aeropuerto de Chimoré, en el trópico de Cochabamba. Entre el equipamiento tecnológico destacan siete drones, seis binoculares térmicos, 500 fusiles de asalto calibre 5.56 por 45 milímetros, kits de inspección, bases móviles, entre otros. Este armamento fue adquirido con el apoyo de la Unión Europea y demandó una inversión aproximada de Bs 20 millones. Además de tres helicópteros Súper Puma y dos helicópteros UH repotenciados y modernizados, cuatro avionetas tipo Cessna y un avión C-130, que serán de uso exclusivo para la lucha contra el narcotráfico. Del Castillo explicó que esta es la primera entrega de equipamiento y armamento moderno que se hace a la fuerza antidrogas. “Cuando nos enteramos el tipo de armas que utilizaban nuestras fuerzas policiales para enfrentar a los delincuentes nos hemos quedado sorprendidos, por las condiciones tan miserables en las que realizaban su trabajo, me quedé anonadado de que los gobiernos anteriores no hayan adquirido el equipamiento mínimo para nuestra Policía, dejándola desamparada y desprotegida”, añadió. El equipamiento con el que contaban los efectivos antidrogas se caracterizaba por ser de la década de los ‘70, la mayoría fue donada por Estados Unidos, entre ellas se encontraban pistolas M9 semiautomáticas, fusiles M16 que fueron fabricados en los años ‘80, entre otras. Según el ministro, estas armas fueron arregladas con cintas, alambres y adhesivos para funcionar de alguna manera. “Era realmente indignante el trato que se les dio a nuestras fuerzas policiales; no obstante, desde que nuestro presidente Luis Arce asumió este Gobierno, esas épocas finalmente terminaron y quedaron atrás, de ahora en adelante nuestra lucha contra el narcotráfico no va a ser más artesanal y mucho menos improvisada, sino que será moderna, equipada, digna y con resultados que no se habían visto antes en la historia de nuestro país”, enfatizó. Recordó que las aeronaves antes estaban paradas e inutilizadas en tierra, “favoreciendo de manera indirecta” a los narcotraficantes, pero ahora fueron modernizadas y potenciadas para que estén en vuelo. Por su parte, el director general de la Felcn, Ismael Villca, calificó como un hito la entrega del equipamiento que permitirá fortalecer a la fuerza del orden para hacer frente a las organizaciones criminales en mejores condiciones. “Este armamento de última generación fortalecerá nuestras capacidades operacionales, permitiéndonos enfrentar los riesgos y amenazas del narcotráfico de una manera más efectiva (…). Vamos a utilizar estas herramientas para hacer frente a las asociaciones criminales dedicadas al narcotráfico y de esta manera proteger a nuestros ciudadanos y erradicar de manera sistemática esta amenaza”, indicó Villca.