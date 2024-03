Primer humano con el chip Neuralink muestra su telepatía en un video juego





21/03/2024 - 11:49:18

El primer ser humano que ha recibido un implante cerebral de Neuralink, que le fue implantado en enero, continúa poniendo en práctica sus nuevas habilidades y ahora puede controlar videojuegos valiéndose de su mente. En una transmisión en vivo difundida por la compañía cofundada por el multimillonario Elon Musk, se puede ver al paciente, tetrapléjico, controlar de forma remota el cursor del ordenador con sus pensamientos para jugar una partida de ajedrez. Nuevas oportunidades "Podía hacer que se moviera a donde quisiera", explicó Noland Arbaugh, de 29 años. "Simplemente miraba hacia algún lugar de la pantalla y se movía hacia donde yo quería", agregó, comparando la habilidad con el "uso de la fuerza", en relación a las películas de 'Star Wars'. Arbaugh relató que perdió la capacidad de usar sus extremidades después de un "extraño accidente de buceo", hace unos ocho años. "Así que estoy paralizado por debajo de los hombros", dijo mientras estaba sentado en una silla de ruedas frente a la computadora. "No tengo sensación ni movimiento por debajo de mi lesión", detalló. Asimismo explicó que el implante funciona leyendo las señales cerebrales del usuario y traduciéndolas a comandos remotos basados ​​en Bluetooth para controlar un dispositivo electrónico. Eso le ha permitido, entre otras cosas, jugar varias horas al videojuego de estrategia 'Civilization VI'. "Fue increíble. Básicamente, había renunciado a jugar ese juego", aseveró. Livestream of @Neuralink demonstrating �Telepathy� � controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy — Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024 Lejos de la perfección Si bien manifestó que la cirugía realizada en enero transcurrió sin problemas, advirtió que el implante no ha sido perfecto. "Nos hemos topado con algunos problemas. No quiero que la gente piense que este es el final del viaje. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero ya ha cambiado mi vida", dijo. Por su parte, Musk compartió la transmisión en su cuenta de X (antes Twitter) para exhibir la 'telepatía' del paciente. "Transmisión en vivo de Neuralink, demostrando 'telepatía': controlar una computadora y jugar videojuegos con solo pensar", escribió. El magnate y Neuralink esperan utilizar el implante cerebral para dar a las personas con discapacidad y parálisis más control en sus vidas. La firma obtuvo en mayo del año pasado la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para realizar esos ensayos clínicos en humanos. En septiembre empezó a reclutar voluntarios para un primer ensayo clínico de los implantes cerebrales, de manera que personas con parálisis puedan controlar dispositivos externos con el pensamiento. Para el desarrollo de la tecnología en cuestión, Neuralink realizó en un inicio experimentos con monos, que demostraron que el animal, gracias al chip, era capaz de hacer diversas cosas, por ejemplo, jugar al 'Pong', el clásico videojuego que imita el tenis de mesa, usando el control mental.