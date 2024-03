INE garantiza transparencia del censo mientras se habla de un fraude demográfico





21/03/2024 - 09:21:11

A dos días del Censo de Población y Vivienda más grande de la historia de Bolivia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) garantizó el operativo censal ante una arremetida de políticos y activistas que ponen en duda la transparencia del proceso e incluso hablan de un “fraude demográfico”. “Bolivia está lista. Los nueve gobiernos autónomos departamentales emitieron sus autos de buen gobierno, las 90.051 cajas censales a nivel nacional fueron distribuidas, tenemos reclutados 850.00 voluntarios y la capacitación ya superó el 99 por ciento. Estamos listos a nivel Bolivia para una jornada censal histórica”, afirmó el director del INE, Humberto Arandia. Será el duodécimo conteo poblacional que se realizará en el país desde el nacimiento de la República. El primer censo se realizó el 1831, donde se contó una población de 1.088.768 habitantes y el último, en 2012, que sumó 10.059.856 habitantes. A diferencia del Censo de 2012, el de este sábado cuenta con una cartográfica georreferenciada actualizada que efectuó el INE y hará posible que ningún boliviano sea excluido. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, agregó que el Censo de este 2024 es el “más moderno” y de alto nivel técnico, porque tuvo el acompañamiento internacional desde 2021 del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Si bien el sábado se cumplirá el operativo a escala nacional, este miércoles el INE censó a los agentes policiales de La Paz y Cochabamba, y mañana lo hará a los que están en Santa Cruz, porque estarán acuartelados el día del Censo para hacer cumplir el auto de buen gobierno. El sábado, la jornada empezará a las 06h00, cuando los censistas se movilicen en todo el país. La visita a los hogares empezará a las 08h00. El director de Estadística e Indicaciones Económicos y Sociales del INE, Cristian Alcoreza, explicó que de acuerdo a las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales sobre censos, los censistas deberán cumplir con su trabajo en la puerta de los domicilios; sin embargo, ante eventos climatológicos como los que se presentan en esta época, el agente puede ingresar a la vivienda, siempre notificando a su supervisor para su seguridad. Los policías estarán cerca de los domicilios y podrán ser requeridos por el censista, de ser necesario. Para llenar el cuestionario censal, se usará el lápiz como se hace en otros países de la región. Su uso permitirá corregir errores en caso de que los encuestados se equivoquen al dar información, para que la información sea procesada por un sistema de inteligencia artificial. Estará restringida la circulación de vehículos, excepto automóviles de los medios de comunicación, misiones diplomáticas y empresas que requieran continuar con sus actividades. Además, podrán circular -sin necesidad de permiso- vehículos de los servicios de salud, de emergencia, de agua, de energía eléctrica, de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Se politizó el proceso El analista Carlos Saavedra señaló a Bolivia Tv que el Censo es “un hecho eminentemente técnico, es un instrumento estadístico que es central para la planificación de los procesos de desarrollo en el país”. “Bolivia debe ser el único país en el que se ha politizado tanto un hecho que es eminentemente técnico, y se ha politizado porque había intereses de generar un ataque permanente al Gobierno”, afirmó al aludir al paro de 36 días que se cumplió en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 para que el conteo nacional se haga en 2023. El senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz dijo que “hay que tener mucho cuidado con este Censo porque podría convertirse en un instrumento de persecución hacia la ciudadana”. “La información podría utilizarse para verificar qué tipo de propiedades tienes y si están acorde a tus ingresos y esto es posible al tener un INE politizado”, afirmó el también hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Mientras que Manuel Morales, representante del denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), advirtió sobre un posible “fraude demográfico” en el Censo, porque se podría dar un doble proceso de censado de la población en áreas rurales dispersas, constituyéndose este hecho en una irregularidad. “El INE ha dispuesto que también se va a hacer la misma actividad censal el 24 y el 25, dos días adicionales en áreas rurales dispersas, donde los autos de buen gobierno de las gobernaciones, hemos revisado las 9, señalan que la población no tiene esta restricción, es decir, que el día 24 y 25, en áreas rurales, los censistas van a censar a la población que va estar en movimiento, eso nos parece una aberración metodológica”, consideró. Al respecto, el director del INE explicó que se va a censar hasta el 25 de marzo en las poblaciones más alejadas del país, donde se demoran días en llegar y son de difícil acceso porque, incluso, no tienen carreteras. “¿Usted cree que se puede llegar en un solo día a las comunidades dentro del departamento de Santa Cruz, en la parte baja del río Paraguá, dentro del parque Noel Kempff Mercado, donde no existe acceso vehicular? Obviamente que no, entonces, en estos lugares es donde vamos a llevar adelante el censo en tres días y ahí, evidentemente, el riesgo de desplazamiento de personas es mínimo”, aseguró en entrevista con Asuntos Centrales. Más ataques Al igual que Paz y Morales, el presentador Carlos Valverde cuestionó que en la boleta censal se pida el nombre y apellido, y cédula de identidad de las personas. “Nunca se ha hecho en el planeta un censo con nombre y apellido”, acusó en coincidencia con la periodista Amalia Pando. Sobre el punto, la coordinadora nacional del Censo del INE, Martha Oviedo, aclaró que no es obligatorio dar el apellido, y que el nombre se lo pide para tener un orden en el momento de la entrevista. Además, desmintió que se vaya a pedir el numero de la cédula de identidad como especuló el presentador Valverde. El INE aclaró que las personas que no participen del Censo no tendrán ninguna sanción. Empero, invitó a toda la población para que sean censados porque su participación permitirá la planificación y ejecución de políticas públicas para su barrio, municipio, departamento y el país en su conjunto. “La no participación de las personas va a perjudicar a todos”, reflexionó Arandia.