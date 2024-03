Boleta del censo pide nombres y apellidos: Coordinadora dice que solo se debe dar el nombre





20/03/2024 - 20:03:52

La coordinadora nacional del censo, Martha Oviedo, aclaró que en el censo no se solicitará el apellido o carnet de las personas censadas, sino solamente el nombre. “Nosotros sí preguntamos por el nombre, pero no es con una situación de tener el nombre completo. Nos dicen: ‘María es la jefa de hogar’, para tener la relación. María es la jefa de hogar, tiene 2 hijos; un hijo es varón, otra hija es mujer y tiene un esposo”, explicó la funcionaria. Oviedo explicó que el nombre servirá para tener una relación de cómo está compuesto el hogar y no perder el control de cuántas personas están en la vivienda. “Solamente es por eso que se pregunta el nombre, para tener una relación, a quién estamos consultando”. El cuestionario del Censo de Población y Vivienda 2024 en su capítulo G se concentra en las características individuales de los encuestados, desde datos generales como edad, sexo, fecha de nacimiento hasta la exploración de dificultades auditivas, visuales o de comunicación. El cuestionario consta de 29 preguntas dirigidas a la población en general, con una pregunta adicional para varones mayores de 12 años y siete preguntas adicionales para mujeres mayores de 12 años, totalizando así 36 preguntas de un gran total de 59. En las redes sociales comenzaron a circular las preguntas que se harán el día del censo, entre las que se encuentra el nombre y apellidos. En el capítulo “F” del cuestionario censal se pide un listado y su pregunta dice: “¿Cuáles son los nombres y apellidos de las personas que pasaron la noche anterior al censo en esta vivienda?” En el mismo punto se insta a no olvidarse de los recién nacidos, niñas, niños, adultos mayores, trabajadores del hogar y personas con discapacidad. En el capítulo “G” del cuestionario, relacionado a las características de cada persona censada, también se incluye un casillero de nombre y se pregunta, entre otros datos personales, la fecha de nacimiento y si tiene o tuvo cédula de identidad. Tambien desde las redes, analistas, políticos y grupos anticenso, le dicen a la población que no tiene la obligación de brindar sus datos de filiación como son el nombre y apellido, como tampoco su número de identidad, puesto que el objetivo del censo es tener los “datos habitacionales, demográficos, económicos y sociales para establecer estadísticas que proyecten un crecimiento del país o la (elaboración) de planes donde se consideren esta información, no la filiación”.