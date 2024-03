Lanchipa asegura que el Ministerio Público no filtró información sobre las 7 toneladas de droga





20/03/2024 - 19:37:15

Erbol.- Después de que el Gobierno acusó al Ministerio Público de haber filtrado información que perjudicó un operativo antidroga en Oruro, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, salió en defensa de la institución que dirige y negó esa versión.. “No ha habido de ninguna manera ninguna filtración de información por parte del Ministerio Público”, dijo Lanchipa. “El fiscal departamental de Oruro ha hecho conocer a través de los medios de comunicación la actuación que ha desarrollado esa autoridad en relación al operativo en el cual se ha dado la incautación de más de 7 toneladas de cocaína en el departamento de Oruro. La explicación ha sido clara y concreta, donde no ha habido de ninguna manera una filtración”, agregó. En este caso se investigó la exportación de droga en cargas de chatarra hacia Europa. Según el Ministerio de Gobierno, se capturó a tres de cuatro contenedores que se habían detectado, pero debido a la filtración del dato, no se habría podido dar con la última carga y los principales involucrados se habrían dado a la fuga. El Ministerio de Gobierno mencionó en particular al fiscal departamental Aldo Morales, porque ya había hecho declaraciones sobre el caso la noche del viernes 15 de marzo. Sin embargo, el Fiscal General ratificó el descargo del fiscal departamental Morales, en sentido de que las declaraciones a la prensa fueron realizadas 36 horas después de concluido el operativo. “De ninguna manera nosotros compartimos con el criterio que ha vertido el señor Ministro de Gobierno sobre este particular. Nosotros hemos demostrado en los hechos y el fiscal departamental ha señalado de manera concreta y específica ustedes son testigos de aquello la aclaración que ha brindado”, dijo Lanchipa. En ese sentido manifestó que el fiscal departamental de Oruro continúa en funciones en el Ministerio Público. De todas maneras, dijo que el proceso de investigación está empezando y se podría esclarecer dónde hubo una posible filtración.