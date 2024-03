Mamá de Camilo Blanes teme por la vida de su hijo, sumido en las adicciones





20/03/2024 - 16:11:56

La vida de Camilo Blanes, que ahora se hace llamar Sheila Devil, corre un grave peligro, reveló su mamá Lourdes Ornelas en el programa español Fiesta. Dijo que la situación del hijo de Camilo Sesto no ha mejorado, y es que en sus más recientes publicaciones de Instagram, se le ve en constantes fiestas y rodeado de personas que, aparentemente, se estarían aprovechando de la herencia que le dejó su papá. “Yo ya denuncié ante la policía a esta persona, por llamarle de alguna manera. Me gustaría llamarle de otra forma. Yo soy la que evito que abusen más de Camilo. Él está vulnerable, si estuviera bien no permitiría esto. Él sabe quién es este tipo, lo conoce hace muchos años, sabe a qué se dedica, de hecho, evitó verlo durante mucho tiempo, pero esa persona se metió a su casa”, explicó Ornelas. Reveló que la situación por la que atraviesa su hijo es muy delicada. “He recibido agresiones de los perros, agresiones verbales porque quiero que deje de hacerle daño a Camilo y deje de robarle. Lo he denunciado por daños a la salud, me he enfrentado con él varias veces, he hablado con él de buena manera para ver si lo dejaba, no lo quiere dejar porque es un ingreso altísimo lo que él tiene”, explicó.

Lourdes Ornelas destacó que más allá de la pérdida económica, lo que más le inquieta es que la vida de su hijo está en riesgo. “Lo que más me preocupa es el daño a su salud, es de miedo, es inhumano lo que están haciendo con Camilo porque su vida corre peligro por motivos que ya denuncié”, dijo para luego lamentar que no puede hacer nada más para evitar que vaya a peor. En febrero pasado, Camilo Blanes reapareció en Instagram bajo otro perfil, el de @hercitycallale, en el que, de nuevo, comenzó a publicar imágenes a diario de él con diversos looks femeninos, pues ya antes ha externado su deseo de transformarse en mujer. En sus fotos del citado perfil, al hijo de Camilo Sesto se le ve con el pelo teñido, pero también usa pelucas de colores, atuendos femeninos, está maquillado de la cara pero siempre con apariencia desmejorada y sin aún arreglarse la dentadura. Entre los comentarios en sus publicaciones se lee a sus seguidores preocupados por su salud mental y le piden que se atienda con un terapeuta o vuelva a un centro de rehabilitación experto en adicciones, si es que de nuevo está en problemas de drogadicción o exceso de alcohol como ya antes él lo ha confesado; sin embargo, también se burlan de él y sobresalen las opiniones negativas. De acuerdo con el medio ABC, se estima que la fortuna de Camilo Blanes es de aproximadamente seis millones de euros más dos millones de euros en activos financieros, a esto se le sumarían unos 2 mil euros al año por derechos de autor. Como bienes inmuebles, heredó una la mansión que Camilo Sesto tenía en Torrelodones, y que ahora le sirve de refugio. Además, una parcela de 2.500 metros y un chalé en La Chopera, Madrid.