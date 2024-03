Demi Moore comparte una foto actual y muy emotiva de Bruce Willis





20/03/2024 - 16:00:52

Bruce Willis celebró este martes su cumpleaños 69 rodeado de su familia, algo muy comprensible debido a la lucha que, desde hace dos años, tiene el artista contra la demencia frontotemporal y la afasia, resultado de su progresivo deterioro cognitivo. Sin embargo, su famosa ex esposa, la también actriz Demi Moore, compartió con sus seguidores nuevas imágenes del actor en su ámbito más íntimo. Una de las fotos deja clara la buena relación que mantiene el ex matrimonio. Ambos aparecen platicando, ella sentada en el brazo del sillón donde él descansa: Bruce toma con cariño el brazo de su ex mujer, mientras la actriz posa su mano sobre la del artista. En otra fotografía, el intérprete mira sonriente a su primera nieta, Louetta, fruto de la relación entre Rumer Willis, una de las tres hijas de la ex pareja, y su prometido, el músico Derek Richard Thomas. "¡Feliz cumpleaños, BW! Te queremos y te estamos muy agradecidas", escribió la actriz en su publicación, que también incluye un antiguo retrato de familia en el ambos posan con Rumer y sus hermanas Scout y Tallulah. La actual esposa de Bruce Willis, la modelo y actriz Emma Heming, tampoco quiso perder la oportunidad de rendir homenaje al intérprete, con el que tiene a Mabel y Evelyn, de 11 y nueve años, en sus redes sociales. "Simplemente te adoramos. Quizá no lo sepas, pero lo puedas imaginar. Estar entre tus brazos es el lugar más seguro de todo el mundo", escribió Heming junto a una foto nunca antes vista del intérprete, en el que aparece sosteniendo a Mabel cuando era un bebé. "Es un verdadero caballero, con mucho amor que dar y compartir. Eso es lo que yo veo en él, su verdadera esencia. Les puedo decir que es tan puro y tan bueno. ¡Feliz cumpleaños, mi amor, eres un regalo que nunca deja de dar!", escribió en su mensaje.