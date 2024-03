El superalimento de los aztecas rico en magnesio que ayuda a prevenir el envejecimiento





20/03/2024 - 14:46:41

Infobae.- El magnesio es un nutriente involucrado en más de 300 reacciones bioquímicas del cuerpo humano: ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte al sistema inmunitario, mantiene constantes los latidos del corazón y ayuda a que los huesos permanezcan fuertes. Además, según precisan en el sitio Medline Plus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, también ayuda a ajustar los niveles de glucosa en la sangre, y en funciones clave como la producción de energía y proteína. Asimismo, hay investigaciones en curso sobre el papel del magnesio en la prevención y manejo de trastornos como presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes. De allí que su presencia en la alimentación es clave para alcanzar la longevidad de manera saludable. Y dado que la principal fuente de este nutriente es de origen vegetal, en el Día Mundial sin Carne, conviene saber que el maíz es un grano muy saludable en general, y el que contiene una mayor proporción de magnesio con 120 miligramos cada 100 gramos. ¿Qué es el maíz? El maíz es un cereal, una planta gramínea americana, que se caracteriza por tener tallos largos y macizos (y no huecos como sus parientes más cercanos) al final de los cuales se dan espigas o mazorcas (inflorescencias femeninas), con sus semillas o granos de maíz dispuestos a lo largo de su eje. También se llama maíz (o choclo) a dichas mazorcas e incluso a sus granos una vez extraídos. Se trata de una fuente alimenticia sumamente popular, sobre todo en el continente americano, que suele molerse para hacer harinas (y elaborar diversos platos con ellas, desde arepas hasta tortillas). ¿Cuáles son los beneficios del maíz para la salud? El maíz tiene múltiples ventajas nutricionales para el cuerpo, lo cual lo convierte en un superalimento. Es rico en calcio. Es el mineral más abundante en el cuerpo, clave para varias funciones, entre ellas la de formar y fortalecer los huesos.



Carbohidratos. Los granos de maíz tienen un 70% de carbohidratos los cuales ayudan a reducir el índice glucémico y carga glucémica en los alimentos.



Fuente de energía. Los carbohidratos que tiene el maíz son una fuente de energía, fundamental para el cerebro.



Posee fibra. Fundamental para la salud intestinal, y el mantenimiento del equilibrio de la microbiota.



Es fuente de proteína. Entre el 8-10% del grano de maíz son proteínas. Su principal aminoácido, la leucina, es considerado esencial y dado que el organismo no lo produce debe obtenerse de los alimentos.



Tiene poder antioxidante. El maíz es de los granos con mayor contenido de polifenoles, cuya función es proteger de la acción de los radicales libres. Consumir polifenoles ayuda a proteger al cuerpo de enfermedades crónicas degenerativas.



Es rico en vitamina A. Lo que lo vuelve en un alimento aliado para una adecuada salud visual.



Tiene gran poder de saciedad. Su composición de fibra y proteínas le otorga un gran poder saciante. ¿Cómo usaban los aztecas el maíz? En su origen, los aztecas fueron agricultores. Cultivaban el maíz, pero también diferentes variedades de porotos, judías, la chía, el melón, la vainilla, variedades de algodón, plantaciones de tabaco. Además, cultivaban el cacao y con él preparaban una bebida que llamaban chocolate, palabra náhuatl que los españoles llevaron a su regreso a España. El cultivo principal era el maíz. Y antes de comenzar a sembrar, quien lo hacía le hablaba a las semillas y pedía a los dioses una buena cosecha. Había dioses especialmente encargados de velar por el maíz. El año para cultivar era organizado al detalle; había días para plantar, sembrar, segar y cosechar. ¿Cómo consumir maíz para conservar su valor nutricional? Recomiendan los especialistas que la mejor manera de consumir el maíz es cocido al vapor para aprovechar su valor nutricional. Si se lo prepara para el almuerzo o la cena es ideal acompañarlo con una porción de verduras y proteínas. Mientras que si la opción es para la media tarde se lo puede acompañar con queso fresco, bajo en grasa. Como guarnición, se puede reemplazar el arroz, los fideos o la papa y consumir maíz dos o tres veces a la semana. Según los especialistas en nutrición, es preferente comerlo en el almuerzo para tener la cuota de energía para culminar la jornada diaria o en la media tarde como snack.