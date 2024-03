Taylor Swift batió otro récord en menos de una semana y su película ya es la más vista en la historia de Disney+







20/03/2024 - 14:28:40



Un nuevo récord para Taylor Swift. La cantante estadounidense reafirma su impacto en la industria con las cifras de visionado de su último proyecto, la película de su concierto The Eras Tour. El contenido que supera las tres horas de duración, y recopila todas las presentaciones musicales de su show, llegó a Disney+ el último 14 de marzo y es oficialmente la película musical más vista en la historia de la plataforma.

Con solo tres días de presencia en el catálogo, Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version) acumuló 4.6 millones de visualizaciones, cifra con la que llegó al primer lugar. La expectativa de los fans de la artista creció con la inclusión de cuatro temas acústicos adicionales a los que se habían proyectado durante la exhibición en cines del mismo tour.

La versión extendida de la película musical permitió que los ‘swifties’ disfruten de “Death by a Thousand Cuts,” “Maroon,” “You Are in Love”, “I Can See You”, además de la puesta en escena de la canción “Cardigan”. Esta película que acerca el espectáculo de la cantautora estadounidense a los hogares de sus fans fue grabada durante los primeros tres shows de The Eras Tour en Los Angeles, el pasado agosto.

Disney+ además alberga Folklore: The Long Pond Studio Sessions, un documental donde Taylor Swift y su equipo interpretan las canciones del álbum Folklore mientras se explica el proceso de creación de los tracks. Otros productos musicales en la plataforma son Elton John Live: el show despedida, Black Is King: una película de Beyoncé y el documental The Beatles: Get Back.



El toque Midas de Taylor Swift

Taylor Swift acumula éxitos consecutivos, tanto en las ganancias de sus álbumes de estudio, como en proyectos derivados. Para llevar The Eras Tour a streaming, medios especializados reportaron que Disney se hizo con los derechos internacionales por la fuerte suma de 75 millones de dólares. “Sabemos que al público le va a encantar la oportunidad de revivir el electrizante Taylor Swift: Eras Tour (Taylor’s Version) siempre que quieran en Disney+”, expresó Bob Iger, presidente de la compañía, al anunciar la movida estratégica para sus usuarios.

Previamente, la exhibición de la gira en cines de todo el mundo también registró una importante recaudación. Según la taquilla global, Taylor Swift: The Eras Tour sumó 262 millones de dólares tras debutar el 13 de octubre en la cartelera. Hasta el momento, es la segunda película de concierto más taquillera en cines, solo después de This Is It de Michael Jackson.

The Eras Tour es la sexta gira de conciertos de la cantante y compositora de 34 años, y es definida como un viaje a través de las eras musicales de su carrera. Cada show se divide en diez actos, incluyendo el set acústico. La artista también elige “canciones sorpresa” para cada lugar que visita. En 2023, la intérprete de “Love Story” trajo su espectáculo a tres países de América Latina, con cuatro shows en México, tres en Argentina y seis en Brasil.