Shakira responde al rumor de que descubrió la infidelidad de Piqué por un frasco de mermelada





20/03/2024 - 13:14:26

La cantante colombiana Shakira, de 47 años, habló este sábado, en una entrevista con el diario The Sunday Times, sobre los rumores de que se enteró por un frasco de mermelada de la infidelidad de su expareja, el exfutbolista catalán Gerard Piqué, con Clara Chía Martí, de 23 años. Anteriormente, se rumoreaba que Shakira llegó a la casa que compartía con Piqué y se dio cuenta de que la mermelada se había acabado. Esta situación llamó la atención de la cantante debido a que ni sus hijos ni el exjugador del F.C. Barcelona, de 37 años, la consumían. Supuestamente, luego de observar esta anomalía comenzó a unir hilos y descubrió que su pareja tenía una aventura. Estas suposiciones cobraron más fuerza en 2022, después de salir el videoclip del tema 'Te felicito', una canción en la que muchos ven un claro mensaje para Piqué. En una escena del clip musical, Shakira abre la puerta de la nevera y se encuentra la cabeza del cantante Rauw Alejandro, lo que muchos interpretaron como una referencia velada a la mermelada vacía. En la entrevista del sábado, Shakira se encargó de desmentir esos rumores. "No son verdad", señaló la cantante. Asimismo, insistió en que no sabía de donde la gente había sacado ese chisme. En la misma entrevista, la colombiana habló sobre los sacrificios que se vio obligada a hacer durante su relación con el futbolista para apoyar su carrera deportiva y sobre cómo le afectó su separación.