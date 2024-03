Una bacteria carnívora mortal se está propagando a un ritmo récord y nadie sabe por qué





20/03/2024 - 13:11:28

Funcionarios de salud de Japón están desconcertados por el aumento a niveles récord de la propagación del síndrome de 'shock' tóxico estreptocócico, causado por una bacteria carnívora potencialmente mortal, informan medios locales. Los expertos no conocen la causa de la rápida propagación de esta rara y peligrosa infección, con una tasa de mortalidad del 30%.



Incremento de los casos Se espera que el número de casos de este año supere las cifras récord del año pasado, cuando se registraron 941 casos. En los dos primeros meses de 2024 ya se han confirmado 378 casos (40 % de los registrados en 2023), según las cifras provisionales publicadas por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas del país (NIID, por sus siglas en inglés). La infección a menudo causa síntomas parecidos a los del resfriado, pero en casos raros, los síntomas pueden volverse graves, independientemente de la edad. Cuando la enfermedad llega a ser fulminante, puede producirse insuficiencia orgánica múltiple y necrosis de los tejidos que rodean los músculos, de ahí que su agente causal, 'Streptococcus pyogenes', se considere una bacteria "carnívora". Sin explicación "Todavía hay muchos factores desconocidos con respecto a los mecanismos detrás de las formas fulminantes (graves y repentinas) de estreptococos, y no estamos en la etapa en la que podemos explicarlos", señaló el NIID en un comunicado, citado por The Guardian. Algunos expertos creen que el rápido aumento de casos el año pasado estuvo relacionado con el levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus. ¿Efectos del covid-19? Ken Kikuchi, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad Médica Femenina de Tokio, afirmó estar "muy preocupado" por el disparo del número de pacientes con infecciones estreptocócicas invasivas graves. "El estado inmunológico de las personas tras recuperarse del covid-19 podría alterar su susceptibilidad a algunos microorganismos. Necesitamos aclarar el ciclo de infección de las enfermedades invasivas graves por 'S. pyogenes' y controlarlas de inmediato", comentó a The Guardian. El experto es del criterio que más del 50 % de los japoneses han sido infectados por el virus que causa el covid-19. Ambas infecciones tienen en común que se transmiten a través de gotitas y contacto físico. La bacteria también puede infectar a través de heridas en las manos y los pies. Medidas de control En este contexto, las autoridades sanitarias japonesas recomiendan que se tomen contra 'S. pyogenes' las mismas precauciones básicas de higiene que se convirtieron en parte de la vida cotidiana durante la pandemia de coronavirus. "Queremos que la gente tome medidas preventivas, como mantener los dedos y las manos limpias y guardar buenos modales al toser", declaró recientemente el ministro de Salud, Keizo Takemi, citado por Japan Times.