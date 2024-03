YPFB facturó más de $us 2.370 millones por venta de gas natural en 2023





20/03/2024 - 11:48:39

Entre enero y diciembre de la gestión 2023, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó poco más de $us 2.370 millones por la venta de gas natural a Brasil, Argentina y al mercado interno, informó este miércoles el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. “Estos ingresos contribuyen a la renta petrolera en beneficio de gobernaciones, municipios, el sistema universitario público, el Tesoro General del Estado y YPFB. Ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la reactivación económica, para mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas”, dijo citado en un boletín. Según el reporte oficial, bajo las condiciones contractuales vigentes con Petrobras (GSA) y otros clientes de la República Federativa de Brasil, la comercialización de gas natural al país vecino permitió facturar $us 1.347 millones entre enero y diciembre de 2023. Bolivia cumplió con la entrega de los volúmenes comprometidos en los contratos. La demanda de gas del mercado brasileño, en el período mencionado, mantuvo un nivel estable sin mostrar un crecimiento importante, debido a los niveles altos de los embalses, situación que redujo el consumo de gas para la generación eléctrica. Por otra parte, en el marco del contrato de compra venta de gas natural suscrito entre YPFB y la empresa de Energía Argentina S.A. (Enarsa), el volumen de gas natural exportado a Argentina, en igual período, permitió facturar alrededor de $us 875 millones. El requerimiento de Argentina fue cumplido en su totalidad, pese al descenso de las temperaturas con cierto rezago, en el periodo invernal, en comparación al año anterior. Este fenómeno se notó, sobre todo, en el norte argentino, área de influencia directa para la demanda del gas boliviano. Asimismo, el consumo en el mercado interno registró un incremento de alrededor del 7,91% de enero a diciembre de 2023, respecto al mismo período de la gestión 2022, situación que le permitió a YPFB facturar un monto de $us 151 millones, lo que comparativamente representa un incremento del 9,27%. Los volúmenes comercializados permitieron cubrir la demanda de los sectores de generación térmica para los sistemas eléctricos, residencial, comercial, industrial, transporte vehicular, consumidores directos, las plantas de separación de líquidos, el complejo petroquímico de Amoniaco y Urea, y la Planta de GNL (gas natural licuado).