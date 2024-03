Arce asegura que no hay fundamentos que hagan pensar en una crisis





20/03/2024 - 08:46:43

En Bolivia “no hay fundamentos que hagan pensar en una crisis económica”, por el contrario, los indicadores ubican al país entre las tres economías con mayor crecimiento, aseguró el presidente Luis Arce en un balance de las acciones económicas tomadas, como la emisión de bonos en dólares para conjurar un “ataque especulativo”. “Allá donde sea necesario vamos a actuar con políticas económicas oportunas y muy activas para garantizar la estabilidad y el crecimiento de la economía”, aseguró y recordó que Bolivia tiene los indicadores más bajos de inflación y de desempleo, con estabilidad cambiaria y una política de subvención de alimentos y combustibles. El presupuesto 2024 establece un crecimiento del PIB del 3,71%; una inflación del 3,60%; una inversión pública de $us 4.274 millones; un resultado fiscal de -7,80%; y estabilidad en el tipo de cambio que -como en años anteriores- se mantiene en +/-10. Además, de un presupuesto agregado con un crecimiento del 7,3%, de Bs 317.129 millones a Bs 340.318 millones; y un presupuesto consolidado que se incrementa en 8,9%, de Bs 243.950 millones a Bs 265.558 millones. “Bolivia tiene una espalda económica importante que ha sabido enfrentar inclusive los periodos de crisis más profundos”, destacó en referencia a la pandemia del Covid-19, a la guerra entre Rusia y Ucrania, a los desastres naturales, y a los problemas internos. Como parte de la política para hacer frente a la escasez de dólares, el Banco Central de Bolivia (BCB) emitió bonos en esa moneda, que en un poco más de dos semanas tiene cerca de los $us 25 millones en ventas. “Cuando se creía que en el país no había dólares, de pronto el Banco Central ha emitido bonos, y tenemos ya cerca de 25 millones de dólares que ha captado el Banco Central con títulos”, observó. La administración de Arce aplica un modelo económico con pilares como la redistribución de los recursos económicos, fuerte inversión pública y una política de industrialización con sustitución de importaciones.