La monstruosa camioneta de seis ruedas con la que una estrella de la NBA sorprendió a sus fanáticos





19/03/2024 - 19:27:47

Luka Doncic sorprendió a los fanáticos con una nueva aparición estelar, pero esta vez fuera de las canchas de básquet, donde el esloveno se luce noche a noche en la NBA. La figura de Dallas Mavericks salió desde el estacionamiento del estadio American Airlines Center tras la victoria 107-105 ante los campeones Denver Nuggets a bordo de un impresionante vehículo de seis ruedas. El base de 25 años, que venía de anotar 37 puntos en su última presentación en Dallas, se dirigió hacia la calle donde aguardaba una decena de aficionados de los Mavs, entre los que se encontraban varios niños, detuvo su camioneta, bajó el vidrio de la ventanilla y comenzó a firmar autógrafos durante algunos minutos. “Es monstruoso, un tanque de seis ruedas”, comentaron en las redes sociales. El detalle que no pasó inadvertido fue el monstruoso automóvil que eligió Doncic para trasladarse desde su casa al estadio. Según los medios estadounidenses, el balcánico manejó un todo terreno 6x6 de la marca Apocalypse modelo Hellfire. El vehículo de alta gama cuenta con detalles y componentes de primera línea, como amplias butacas de cuero de calidad náutica. “Cada viaje es una sinfonía de comodidad y estilo”, describe el sitio oficial de la camioneta. El robusto vehículo, que tiene una tracción adaptable y una potencia de hasta 800 caballos de fuerza es apto para todo tipo de superficies y tiene seis neumáticos de 38″ o mejorados de 40″, que garantizan un agarre y control óptimos. Los seis frenos de disco hidráulicos garantizan una frenada segura y completa.

El precio exacto del monstruoso coche de Luka Doncic es difícil saberlo, porque varía de acuerdo al grado de personalización del cliente, pero se puede calcular el precio base, el del diésel, que supera los USD 150.000. Según el sitio estadounidense TMZ la factura de la camioneta superó los USD 250.000, un gasto que no sería un problema para el esloveno, quien firmó un salario de 40 millones de dólares para la temporada 2023/24. El Joven Maravilla, que llegó a la NBA en 2018 proveniente del Real Madrid, lleva un promedio de 27.6 puntos en su carrera y ya fue cuatro veces All Star. Esta temporada, sueña con tener la chance de llevar a los Mavericks a una final de liga que les permita ganar el anillo, la máxima aspiración que tiene cualquier jugador. Por el momento, Dallas se encuentra dentro de la zona de repechaje por ingreso a los Playoffs con un récord de 39 triunfos y 29 derrotas, ubicado en la séptima posición.