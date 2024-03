Bolsonaro imputado por fraude en su cartilla de vacunación





19/03/2024 - 18:03:09

Agencia Brasil.- La Policía Federal ha imputado este martes (19) al expresidente Jair Bolsonaro por fraude en la cartilla de vacunación contra el covid-19. En enero, la Contraloría General de la Unión (CGU) concluyó que era falso el registro de inmunización contra la enfermedad presentado por Bolsonaro. La investigación se originó en una solicitud a la Ley de Acceso a la Información realizada a finales de 2022. Los datos actuales del Ministerio de Salud, que aparecen en la cartilla, muestran que el expresidente habría sido vacunado el 19 de julio de 2021 en la Unidad Básica de Salud (UBS) Parque Peruche, en São Paulo. La CGU, sin embargo, constató que Bolsonaro no estaba en São Paulo aquel día y que el lote de vacunación que figura en el sistema del ministerio no estaba disponible en aquella fecha en la UBS. En su perfil en la red social X, el abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, criticó la publicación de la acusación. "Las filtraciones continúan en abundancia. Es lamentable cuando la autoridad utiliza la prensa para comunicar un acto formal que lógicamente debería tener un revestimiento técnico y procesal en vez de mediático y parcial", escribió. Ex ayudante también imputado El coronel Mauro Cid, ex ayudante de Bolsonaro, también fue acusado por la Policía Federal. Se le acusa de haber organizado la emisión de cartillas de vacunación falsas para el expresidente y los miembros de su familia.