Nada de lo que se ve en este video es real





19/03/2024 - 11:58:24

Por muy real que parezca este video de un adorable gatito pirata montando un robot aspirador por la casa, no lo es. En verdad, fue generado por el modelo de inteligencia artificial (IA) de texto a video Sora, de la empresa OpenAI. Aunque el programa aún no está disponible para el público, la compañía sigue compartiendo avances de su investigación para aprender de los comentarios y darle al público una idea de las capacidades de IA que están por venir. Por muy real que parezca este video de un adorable gatito pirata montando un robot aspirador por la casa, no lo es. En verdad, fue generado por el modelo de inteligencia artificial (IA) de texto a video Sora, de la empresa OpenAI. pic.twitter.com/jcwPslCfIf — Sepa M�s (@Sepa_mass) March 19, 2024