INE recomienda a la prensa transmisiones virtuales o programas pregrabados durante el Censo





19/03/2024 - 10:06:21

El Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo al menos cinco recomendaciones a los trabajadores de la prensa para su cobertura periodística durante la jornada del Censo de Población y Vivienda, el próximo sábado 23 de marzo. En conferencia de prensa, la directora de Censos y Encuestas del INE, Martha Oviedo, reiteró este martes que en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y el “Auto de Buen Gobierno” se garantiza la cobertura periodística durante la jornada censal y estableció un protocolo para facilitar el trabajo de la prensa ese día. “Ustedes (la prensa) nos han acompañado durante todo este tiempo que hemos realizado el proceso censal, por favor ese día también queremos estar con ustedes y con ustedes poder informar a la población cuál va a ser el avance”, exhortó. ¿Cuáles son las recomendaciones? 1.- Los censistas voluntarios supervisores, jefes de área son personal que cumple funciones técnicas y no son voceros autorizados del INE. “Por favor, les pedimos respetar esto, porque no podemos nosotros poner a todos como voceros, solamente hay algunos voceros y ustedes los conocen, en cada departamento hay un responsable del Censo”, precisó Oviedo. 2.- La información oficial será comunicada a partir de conferencias de prensa, que serán convocadas por el INE en todos los departamentos. “Se les va a informar cómo estamos avanzando, dónde estamos llegando, dónde están ya los censistas, dónde están empezando, dónde están concluyendo. Entonces, va a ser una jornada de mucha actividad”, explicó. 3.- Personal mínimo requerido para las diferentes actividades periodísticas durante la jornada censal. “Necesitamos que las personas estén en su casa porque es un Censo; sin embargo, entendemos que hay emergencias, hay situaciones y quién va a informar a la población, sino ustedes”, sostuvo. 4.- Que los programas para ese día en lo posible sean conducidos de manera virtual o se difundan programas pregrabados. 5.- En el caso del personal imprescindible para el funcionamiento de los medios de comunicación se sugiere un turno que inicie a las 23h00 del 22 de marzo, como ocurrirá en el sector salud, “así el censista asignado al segmento visitará el medio de comunicación y censará a los presentes”. Todos los trabajadores de la prensa serán censados Por otro lado, Oviedo indicó que los periodistas y personal de los medios de comunicación de turno, quienes no tengan necesidad de circular, serán censados en los medios de comunicación donde trabajan. “La anterior semana ustedes me decían ‘necesitamos personal que trabaje en nuestras instalaciones para cubrir la información que nosotros estamos recogiendo en las calles’. Entonces, necesitamos que estas personas puedan estar en su medio de comunicación antes de las 00h00 del día 22”, dijo. Sin embargo, en el caso de los periodistas de turno quienes realizan la labor informativa en las calles, se censarán entre las 08h30 a 10h30 en las oficinas departamentales o salas situacionales de cada INE en los distintos departamentos del país. “Nosotros no vamos a omitir a ninguna persona del medio de comunicación, los que trabajan en sus instalaciones, van a pasar por ahí los censistas y los van a censar y las personas que estén cubriendo también van a tener este horario de 08h30 a 10h30 para ser censados donde nosotros estamos brindando alguna información”, remarcó la directora del Censos y Encuestas del INE.