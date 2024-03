Sacan a Morales y García de la lista de testigos y el juicio contra Zapata es declarado en reserva





19/03/2024 - 08:49:21

Correo del Sur.- El tribunal que tiene a su cargo el juicio contra Gabriela Zapata por el delito de trata y tráfico de personas declaró este lunes el caso en reserva y accedió a retirar al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera de la lista de testigos, luego de que ambos no se presentaran a declarar y así lo pidiera de manera sorpresiva la defensa de los acusados, a fin de evitar que la resolución de este proceso continúe dilatándose. “El día de hoy se ha determinado, por parte del Tribunal, y así hemos sido notificados, (declarar en) reserva (este caso). Cualquier contenido del juicio va a tener que ser conocido a través de la sentencia”, informó Manolo Rojas, abogado de la mujer que se hizo pasar por tía de la expareja del exmandatario. Preguntado por las razones de esa decisión, dijo que por la mediatización del caso y la fitración de algunos audios, entre otros. Más temprano, y luego de que tanto Morales como García Linera no se presentaran a declarar, el mismo jurista informó que que ambos habían sido retirados. “Este proceso ya (está) durando seis años. Son seis años, donde mis defendidos están peregrinando en búsqueda de justicia. Se ha retirado (esos nombres) porque mantener esta postura (de citar a Morales y García Linera), lamentablemente, iba a perjudicar (el juicio) y hubiera agregado, seguramente, un año más a este proceso”, explicó Rojas. El jurista agregó que hubo “presión externa”, aparentemente del entorno de Morales. Incluso, denunció que recibió un empujón por parte de una persona que ya fue identificada y que será investigada. “Inclusive, al momento que estábamos debatiendo si se iba o no a mantener a Evo Morales como testigo, han continuado (las amenazas). Entonces, se hará conocer y se hará el proceso ante la instancia que corresponda”, indicó. Consultado si sospechaba del expresidente, Rojas respondió que “si no es esta persona, obviamente, son adeptos o allegados a Evo Morales”. No obstante, negó que esa haya sido la causa del retiro de Morales y García Linera como testigos. “Se está diciendo que, por temor, se ha retirado a Evo Morales y a García Linera. Jamás. Esto responde a una estrategia, para que estos más de seis años de juicio tengan un final, sea absolutoria o condenatoria”, afirmó. El tribunal, además, ordenó un cuarto intermedio en el juicio hasta este miércoles, cuando se dará curso a las pruebas del 21 al 61, luego de que se lograra avanzar con las primeras. “Entendemos que esta semana, inclusive, podríamos escuchar una sentencia”, adelantó Rojas. En este caso, se investiga la presunta suplantación de un niño para hacerlo pasar como hijo de Zapata y el expresidente. Durante el juicio, Zapata aseguró que el hijo que tuvo con Morales nació vivo y que ambos lo registraron así en el Registro Civil. POLÍTICO Cecilia Urquieta, abogada de Evo Morales, calificó de “acciones políticas” los llamados a declarar contra su defendido. “Es muy clara la intención, justo cuando Evo Morales demuestra mayor fuerza política, sacan este tipo de notificaciones y acciones políticas”, señaló.