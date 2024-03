Novios virtuales: 50% de los adultos ya coqueteó con una IA y muchos se enamoraron





18/03/2024 - 19:33:30

La forma de relacionarnos con las herramientas digitales están cambiando. Cada vez más adultos están interesados en interactuar con chats potenciados con inteligencia artificial y establecer algún tipo de relación con esas plataformas. Así lo demostró un estudio. Según un estudio de Infobip, empresa de comunicaciones, esta práctica está en aumento, con un crecimiento especialmente entre adultos de 35 a 44 años, ya que más del 50% de los encuestados admitieron haber coqueteado con un chatbot en algún momento. Una cifra que pone en evidencia el interés de los usuarios por tener un tipo de relación virtual con un personaje que no es real, y con el que pueden hablar de diferentes temas, porque no solo quieren establecer un vínculo amoroso, sino que también desean ser escuchados y tener alguien con quien compartir una conversación. En la investigación encontrar que este tipo de plataformas no son solo herramientas que están siendo usadas para obtener información o generar contenido en texto. Los chatbots están siendo percibidos cada vez más como compañeros por parte de los usuarios. Esta percepción refleja una creciente aceptación y comodidad con las herramientas de IA para la comunicación y la interacción personal. Las motivaciones son diversas. Principalmente, curiosidad juega un papel fundamental, con un 47.2% de los participantes coqueteando con chatbots simplemente por el deseo de explorar y experimentar sus respuestas. Además, un 23.9% admitió sentirse solos y encontrar consuelo en las interacciones con estos programas de IA. Sin embargo, no todo este panorama es positivo, ya que estas nuevas formas de interacción están abriendo puertas para otros tipos de ciberataques. Uno de ellos es el phishing de IA, donde usuarios interactúan con chatbots sin darse cuenta de su naturaleza artificial. Este fenómeno, reportado por el 16.7% de los encuestados, es un riesgo porque muchos creen que están en un sitio de confianza y en realidad están siendo engañados, compartiendo información personal. “Es clave privilegiar el uso de plataformas o sitios que exijan a los usuarios algún tipo de verificación o confirmación de identidad al registrarse o iniciar sesión. Esto podría incluir una comprobación de detalles como nombre y apellidos reales, edad, preguntas de seguridad, foto de perfil y un nombre de usuario y contraseña. Es un buen comienzo”, aseguró Lucas Gómez Rios, especialista en marketing de Infobip para Argentina. Los temas de los que hablan los adultos con este tipo de plataformas son muy variados. Según el estudio, el 16.1% de los usuarios han probado los límites de estas interacciones, discutiendo temas sexuales de manera inapropiada. Aunque la mayoría de los usuarios asegura que entra allí para discutir temas más convencionales, como política y guerra (49%), o buscar apoyo emocional y seguridad (51.7%). A pesar de este creciente uso y aceptación de los chatbots, todavía existe desconfianza por parte de los usuarios. El 40.7% expresó escepticismo hacia las respuestas proporcionadas por los bots de IA. Sin embargo, un dato interesante que arrojó la investigación es que el 56% de los encuestados afirmó que confiaría más en un chatbot masculino que en uno femenino, lo que demuestra que en estos espacios virtuales se sigue expandiendo los sesgos de género que tenemos en la cotidianidad. Estas cifras sirven para darnos cuente de varios aspectos relevantes. Por un lado, la adopción de nuevas tecnologías avanza mucho más rápido de lo que algunos creen y las barreras o miedos se suelen romper, especialmente gracias a la curiosidad. Pero también es una muestra de una situación que empieza a generar dudas por los temas que allí se tratan, los niveles de privacidad que tienen estas plataformas y la seguridad con la que cuentan los usuarios para no ser estafado.