Furor por una foto que muestra el estado de los pies de Cristiano Ronaldo





18/03/2024 - 19:17:11

Infobae.- Cristiano Ronaldo sigue a paso firme en su cuenta goleadora personal después de marcar su tanto número 50 desde que llegó al Al Nassr de Qatar al convertir el penal que le dio la victoria a su equipo frente al Al-Ahli. Sin embargo, su nombre fue tendencia en las redes sociales no por el triunfo, sino por lo que sucedió post partido, cuando subió una foto a su cuenta de Instagram mientras descansaba en el lujoso St Regis en Arabia Saudita y recuperaba su físico para afrontar el siguiente desafío. El astro portugués, de 38 años, compartió con sus más de 625 millones de seguidores una imagen en la que se lo veía acostado con un aparato que le cubría todas las piernas, salvo sus pies. “Recargando”, escribió en el posteo junto a un emoji de una batería. Pero lo que llamó la atención de los fanáticos no fue el aparato en sí, sino el estado en que parecían encontrarse sus pies, visiblemente hinchados y magullados. Cabe destacar que el ex Real Madrid, que lleva más de dos décadas dentro del fútbol profesional, es conocido por mantener un estricto régimen en lo que respecta a su físico.

“Mira sus pies, imagina el dolor todos los días”, consideró un usuario al ver la foto en X (Ex Twitter). “22 años de futbolista profesional, mira sus pies... seguro que se despierta con un dolor increíble todos los días”, aseguró otro, mientras que un tercero añadió: “Esto es peor que el de LeBron (James), vaya, escuché que él también usaba botas súper ajustadas”. Este no es el primer episodio en el que los pies de Ronaldo generan comentarios; hace un tiempo, durante unas vacaciones a mitad del año pasado, sus seguidores notaron que llevaba las uñas pintadas de negro. Incluso, apelando al archivo, se pudo comprobar que no era la primera vez que lo hacía. En un principio se creyó que se trataba de algo estético, pero no. En realidad, lo que se coloca Cristiano Ronaldo en sus pies no es pintura. Se trata de un producto que ayuda a fortalecer las uñas. En su caso, lo usa en los pies porque es la parte del cuerpo que más utiliza durante su vida. A lo largo de sus más de dos décadas en el fútbol profesional, Cristiano Ronaldo ha mostrado una impresionante constancia, jugando 35 partidos o más en cada temporada desde su debut en el Manchester United en 2003. Ahora, en el Al Nassr desde mediados de la temporada 2022/23, ha superado las 50 anotaciones en 58 partidos, aunque su equipo se encuentra actualmente en segundo lugar en la Pro League saudita, a 12 puntos del líder Al-Hilal. Precisamente, el equipo en el que milita el brasileño Neymar ha establecido un nuevo récord mundial al lograr su victoria número 28 consecutiva en todas las competiciones. El atacante luso, en tanto, se prepara para su siguiente presentación, la cual será el próximo sábado 30 de marzo (después de la doble fecha FIFA) cuando reciba al Al Ta’ee por la fecha número 25 del campeonato local. Actualmente, el equipo que visitará el Mrsool Park de Riad se ubica en el antepenúltimo puesto.