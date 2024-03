Ministro Molina: En Bolivia se vende gasolina con hasta 12% de mezcla, lo demás es información malintencionada





18/03/2024 - 18:31:51

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, reiteró que en el país está vigente la mezcla de hasta 12% de etanol con gasolina, por lo que calificó de malintencionadas versiones que hablan de mezclas en porcentajes mayores. “Creo que ahí hay una malintencionada desinformación a la población, indicando de que inmediatamente nosotros vamos a mezclar las gasolinas arriba del 15%, 20% o 25%, quiero ser muy claro y enfático en este punto, las mezclas que hoy se hacen son hasta el 12%”, insistió. La desinformación a la que hace referencia la autoridad surgió a partir del decreto 5135, que establece que los combustibles a ser comercializados resultantes de la mezcla de biodiésel o etanol anhidro con combustibles fósiles base tendrán una proporción volumétrica de hasta un 25% como aditivos de origen vegetal. Sin embargo, la mezcla de hasta 25% es una proyección a futuro y condicionado a estudios y a un parque automotor con las características adecuadas. Molina informó que en países de la región se tienen distintas mezclas de etanol con gasolina, que en Paraguay llegan al 25% y en Brasil hasta el 25%. “Lanzar especulaciones como que esta mezcla no funciona o tiene agua, es totalmente falso. Los límites establecidos en nuestra gestión de Gobierno están entre el 10% y 12%, lo que es perfectamente asimilables por los vehículos”, aseguró. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a partir de YPFB Refinación, realiza pruebas de manera continua para ir lanzando al mercado gasolinas que tenga una característica “muy confiable para el usuario, para la gente que utiliza sus vehículos”. De ese modo, en las estaciones de servicio, el parque automotor boliviano cuenta actualmente con las gasolinas: Especial Plus, Súper Etanol 92 y Premium Plus, todas con mezcla de hasta 12% de etanol con gasolina. “Por lo tanto, creo que es absurdo mencionar que esto está generando daños a los vehículos, cuando en el resto de países, inclusive en Estados Unidos, las mezclas van a ir en superior categoría”, remarcó. El decreto 5135 también fija que el contenido de aditivo de origen vegetal, etanol anhidro, tendrá una proporción volumétrica de hasta 85% en los combustibles resultantes de la mezcla a ser comercializados para vehículos con tecnología Flex Fuel. La norma es parte de una política pensada a futuro, una vez se generen las condiciones a partir de estudios, afirmó el domingo el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.