Cainco ve necesario el cambio de matriz energética





18/03/2024 - 18:26:57

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, calificó de positiva la iniciativa del Gobierno de avanzar en la mezcla de hasta 25% de etanol con gasolina, porque consideró importante el cambio de la matriz energética, con el uso de combustibles verdes. “Hay la experiencia en países vecinos donde ha sido positiva, entiendo que hay que trabajar en la reglamentación y en la parte técnica para llegar a ese 25%, pero lo que están haciendo los países vecinos es ir migrando a los combustibles verdes, y con esta producción que se tiene de etanol en el país es posible”, afirmó. El Gobierno aprobó el miércoles el Decreto Supremo 5135, que autoriza la incorporación de aditivos de origen vegetal, como el biodiésel y el etanol, en una proporción de hasta el 25% en los combustibles convencionales para su comercialización. No obstante, se aclaró que esta mezcla no es inmediata, sino que está condicionada a estudios. “Vemos esta acción como una medida positiva, hay que trabajarla y ver el tema técnico, y avanzar hacia esa mirada de cambio de la matriz energética”, consideró Antelo. De acuerdo con el decreto, el porcentaje específico de mezcla será determinado mediante una reglamentación adicional, a través de una resolución ministerial. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la responsable de establecer la viabilidad técnica, económica, financiera y legal de la mezcla. En la actualidad, el mercado nacional cuenta con las gasolinas especial plus, premium plus y súper etanol, todas con una mezcla de hasta el 12%.