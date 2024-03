Envían a la cárcel a los presuntos secuestradores de los concejales de Ocurí





18/03/2024 - 13:39:36

Tras una audiencia de medidas cautelares, la jueza Soraya Rodríguez ordenó la detención preventiva de los seis hombres identificados como los presuntos secuestradores de los concejales de Ocurí. Se trata de Osvaldo M. C., Fausto J. C., Martín F. C., Joel C. M., Adolfo, C. C, e Iván M. L. quienes fueron presentados por estar involucrados en los hechos violentos en la cuarta sección de la provincia Chayanta. “Los investigados deberán permanecer en el penal de Cantumarca, por el lapso de un mes, mientras que la mujer implicada accedió a una medida sustitutiva”, según reportó El Potosí. Estas personas son investigadas por los delitos de acoso y violencia política porque, según los elementos colectados, ejercieron violencia contra los concejales para que renuncien a sus cargos bajo presión e intimidación. Violencia en Ocurí El lunes 4 de marzo, grupos radicales afines al dirigente cocalero Evo Morales tomaron la Alcaldía de Ocurí y pidieron la renuncia de los concejales titulares para que asuman sus suplentes. Según medios locales, el grupo “violento y extremista” atacó a los concejales que apoyan al Gobierno del presidente Luis Arce. Los grupos violentos, liderados por mineros, secuestraron a uno de los concejales, Justino Cancejo, y golpearon a las concejalas Martha Villca y Alejandrina Quispe. El concejal fue internado en un nosocomio con lesiones leves y graves. La Policía logró restablecer el orden en el municipio de Ocurí, tras más de una semana de violencia y medidas de presión del grupo radical contra las personas que no estaban de acuerdo con su ideología.