Arce asegura que legisladores evistas, de CC y Creemos bloquean obras y boicotean su gestión





18/03/2024 - 06:03:53

El presidente Luis Arce acusó a los legisladores de la línea de Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) de bloquear las obras y boicotear su gestión poniendo trabas a la aprobación de créditos, sin embargo, aseguró que su Gobierno “contra viento y marea” encamina obras. “Hay senadores y diputados patriotas que defienden los intereses del pueblo boliviano, y se están enfrentando a las bancadas de Creemos, de Comunidad Ciudadana y ‘evista’, que no quieren que hagamos obras para el pueblo, boicotean la gestión, no permiten trabajar”, denunció en el acto de inicio de obras para la construcción de un moderno hospital en Camiri, Santa Cruz. Los legisladores evistas y la oposición articularon un bloque en el Legislativo para condicionar la aprobación de créditos al tratamiento de leyes de cese de mandato de magistrados prorrogados y de suspensión de plazos procesales. Hasta el momento fueron aprobados dos créditos y otros cuatro fueron remitidos a comisión, para iniciar el proceso de tratamiento tras un inicial bloqueo. Los créditos suman más de $us 800 millones y están destinados a una serie de obras. Los dos créditos sancionados en el Senado viabilizan el acceso a más de $us 113,2 millones para la construcción de la carretera Faja Norte en Yapacaní, Santa Cruz, y el mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata – Apacheta en la carretera La Paz – Oruro. A pesar del boicot y bloqueo, Arce aseguró que el Gobierno avanza en la ejecución de obras a un ritmo más lento. “Pese a todo, contra viento y marea, contra todo, seguimos trabajando porque es un mandato que ustedes nos dieron en octubre de 2020, cuando dijeron: queremos un gobierno del pueblo para el pueblo, y aquí está su Gobierno entregando obras para Camiri”, afirmó. Arce consideró que el pueblo camireño sabrá juzgar a quienes trabajan por el pueblo y a quienes no, cuando llegue el momento de pedir el voto de la población. “Mañana estos que no apoyan en la resolución de las necesidades del pueblo boliviano, del pueblo cruceño, vendrán a pedir apoyo, el voto para sus candidatos”, advirtió.