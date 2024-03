Diputado Justiniano critica ingenuidad de autoridades cruceñas en el caso de Piso Firme





18/03/2024 - 06:00:12

Erbol.- El diputado beniano Genghis Justiniano afirmó que, en el caso de la aparente disputa por la comunidad indígena chiquitana de Piso Firme, "nuestros amigos cruceños pecaron de ingenuos", dado que el Sistema de Información de Ordenamiento Territorial (SIOT) ya definió las coordenadas a favor del Beni en 2021. Justiniano señaló que el hecho de que la población sea censada como si fuera de Santa Cruz no garantiza la asignación de recursos para ese departamento, ya que la coparticipación tributaria se distribuye en base a la georreferenciación establecida en el SIOT dependiente del Ministerio de Planificación. El diputado anticipó que esto permitirá que, en el trabajo post-censal, los recursos de la coparticipación sean destinados a la Gobernación y al municipio de Baures para proporcionar las atenciones necesarias a la población de Piso Firme. En ese contexto, manifestó que debatir si pertenece al Beni o a Santa Cruz es absurdo, ya que el Censo de Población y Vivienda define población, pero no establece límites, y que existe una delimitación reglamentada de acuerdo a la Ley 1914. Justiniano explicó que, a diferencia de años anteriores, la cartografía del censo ahora muestra un código censal cero en todos los departamentos, lo que significa que cualquiera puede entrar a un departamento. El diputado aclaró que el anuncio de que la población de Piso Firme será censada para Santa Cruz no implica una pérdida, y que el estado de emergencia declarado la semana anterior es para prevenir una posible revocación por parte del gobierno central, en caso de que se argumente más adelante que la asignación territorial del SIOT estaba equivocada y que Piso Firme pertenece a otro territorio. De acuerdo a publicaciones de prensa, la comunidad de Piso Firme tiene una población de 505 habitantes de los cuales para las elecciones generales de 2020 189 ciudadanos fueron empadronados.