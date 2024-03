Lima: Informe de la CIDH exige al Estado investigar vulneraciones a DDHH, no habla de presos políticos





18/03/2024 - 05:57:53

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó al Estado su obligación de investigar, establecer responsabilidades y sancionar a los responsables de las “graves violaciones de derechos humanos”, por lo que en ningún momento habla de “presos políticos”, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima. “Exhortamos a todos los políticos que este factor de cohesión que nos pide la CIDH sea con la verdad. En Bolivia no hay presos políticos, la CIDH no lo ha referido en su informe y contrariamente nos está pidiendo que iniciemos investigaciones sobre estos hechos (vulneración de derechos humanos)”, afirmó. La posición surgió ante un post en redes sociales del excívico y gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, donde asegura que el organismo internacional “reconoce que en Bolivia hay persecución judicial por motivaciones políticas”. Lima negó que en el informe titulado “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia” se haga mención o referencia a presos políticos, por el contrario, afirmó, en el documento se recuerda al Estado la obligación de esclarecer las vulneraciones a los derechos humanos perpetrados en 2019. Camacho se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, desde diciembre de 2022 por el denominado caso Golpe de Estado I o los hechos de violencia que acabaron con la dimisión forzada del expresidente Evo Morales. También es procesado por las masacres de noviembre de 2019. Más de una veintena de personas murieron y decenas resultaron heridas por impactados de bala por la intervención militar-policial a una marcha de cocaleros en Sacaba, Cochabamba, y a una vigilia vecinal en la planta de hidrocarburos de Senkata. Entre los procesados también están la expresidenta de facto Jeanine Áñez y los exministros Arturo Murillo y Fernando López, quienes firmaron el decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares por sus intervenciones. “La Comisión, contrariamente a afirmar o decir en alguna parte de su informe que hay presos políticos, nos está exhortando, nos está mandando a que llevemos adelante las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos”, insistió Lima en una conferencia en la ciudad de Santa Cruz.