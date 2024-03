Aseguran que las elecciones judiciales no resolverán problemas estructurales de la justicia





18/03/2024 - 05:35:01

Erbol.- Dos personalidades coincidieron en señalar que las elecciones judiciales actualmente en proceso de organización por parte de la Asamblea Legislativa, no resolverán los problemas de administración de justicia, ya que el sistema requiere cambios profundos en lugar de soluciones temporales. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que los problemas estructurales del sistema judicial no se resolverán de inmediato, ya que se necesitan reformas significativas en lugar de simples "parches" para garantizar que la justicia sirva verdaderamente al pueblo. Subrayó la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr este objetivo. Prada expresó su esperanza de que la Asamblea realice una selección exhaustiva de los mejores candidatos para servir al pueblo como magistrados. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo ha asignado el presupuesto necesario para llevar a cabo las elecciones judiciales. Por otro lado, el analista Luis Alberto Ruiz, en una entrevista para el programa "Hagamos Democracia" de la red Erbol, señaló que para lograr un cambio real en el sistema judicial se requiere una reforma constitucional. Planteó que a partir de esta coincidencia, el presidente Arce debería designar magistrados interinos escogiendo a los juristas con un alto nivel académico, para que en 90 días construyan la reforma constitucional y que los autoproclamados se vayan a sus casas y se quite la bandera de lucha insana del expresidente Evo Morales que busca la rehabilitación vía elecciones judiciales. Ruiz criticó el actual proceso de selección de magistrados, argumentando que solo cambiaría la cara de los futuros jueces sin abordar los problemas estructurales del sistema judicial. Recordó el informe de la CIDH que señaló la interferencia política en el sistema judicial durante los últimos gobiernos, destacando la necesidad de cambios significativos. “Eso es lo que hay que cambiar; lo que estamos haciendo ahora es simplemente tomarnos una aspira para el tremendo dengue hemorrágico que tenemos”, acotó. Además, Ruiz elogió la autocrítica del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre la situación actual de la justicia. También destacó el informe completo de la CIDH, que aborda los derechos medioambientales, los derechos indígenas y las violaciones a los derechos humanos en el país. Sin embargo, el analista y abogado constitucionalista considera urgente restablecer principios básicos del Estado de Derecho, como el respeto al principio del juez natural, citando casos como el de Luis Fernando Camacho, quien debería ser juzgado en Santa Cruz, pero se encuentra detenido en La Paz. Asimismo, señaló el uso político de la figura de incumplimiento de deberes contra las autoridades en turno.