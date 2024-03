Presidente del TSE descarta doble registro en el Padrón Electoral; no hay ninguna posibilidad





18/03/2024 - 05:17:13

Erbol.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, afirmó que "no hay ninguna posibilidad de que haya un doble registro en el Padrón Electoral" y, por lo tanto, consideran que el Padrón es un instrumento absolutamente confiable, tal como estableció la OEA en 2017 cuando realizó una auditoría y certificó que era confiable en un 98.9%. Sin embargo, en aras de conservar la confianza ciudadana, en abril se iniciará una nueva auditoría a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), una secretaría ejecutiva de UNIORE, un organismo que cuenta con representantes de todos los órganos y tribunales de América Latina. Hassenteufel explicó en el programa "Hagamos Democracia" de la red Erbol que el Padrón Electoral cuenta con 7.3 millones de electores y no hay ninguna persona que esté doblemente registrada, ya que cada vez que alguien se registra, se comparan sus diez huellas digitales con las del Padrón. Añadió que en el pasado podría haber algún caso de personas fallecidas que continuaran inscritas, por lo que en 2020 se llevó a cabo una campaña para que los familiares informaran sobre el fallecimiento de alguna persona. Manifestó que, en algunos casos, es posible que 45 días antes de una elección se cierre el Padrón Electoral y haya algún fallecimiento en ese período. Sin embargo, aseguró que estos casos son poco frecuentes. Indicó que, según la Ley 018 del Órgano Electoral, existe una actualización permanente del Padrón Electoral, ya que se registran a todos los mayores de 18 años y a los extranjeros que cumplen con los requisitos para participar en las elecciones nacionales o subnacionales. Al mismo tiempo, se depuran los registros de los fallecidos y de los ciudadanos que no han participado en dos oportunidades de manera continua en algún proceso electoral. En cuanto a la tecnología biométrica utilizada, se ha intentado actualizar la plataforma en tres ocasiones desde 2020, 2022 y 2023, pero aún se utilizan equipos y tecnología obsoletos, a pesar de haberse anulado la última licitación en 2023 debido a cuestionamientos hacia la empresa adjudicada, NEC. Anunció que ahora trabajan en términos de referencia más abiertos para permitir que tanto empresas extranjeras como nacionales puedan participar en una nueva licitación destinada a la renovación de equipos. Afirmó que el registro biométrico es completamente seguro, ya que utiliza una tecnología utilizada por una agencia de seguridad y es difícil que alguien pueda hackear los datos que posee.