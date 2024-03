Un keniano afirma ser hijo de Elon Musk y busca reunificación familiar





15/03/2024 - 15:29:37

Un keniano despertó este lunes con ganas de revelarle a todo el mundo que es nada menos que hijo de Elon Musk. El hombre, que se presenta como Elon Musk Junior —para que no le queden dudas a nadie—, compartió su foto en su cuenta de X, pidiendo ayuda para "reconectar" con su famoso "padre". Y el martes incluso lanzó una petición en un intento de recaudar fondos para hacer realidad sus planes. Aunque nadie le ha donado nada todavía, 'Elon Musk Junior' no pierde la esperanza: ya ha tenido una "videocharla" con su "segunda madre", Maye Musk. Según el relato del hombre, a principios de los años 1990, su madre —"una hermosa dama de tez oscura"— trabajaba como manager en el hotel de lujo JW Marriott Masai Mara Lodge, situado en la reserva nacional de Masai Mara, al suroeste de Kenia, cuando Elon Musk estaba de viaje por ahí. "Queridos kenianos, por favor, ayúdenme a reconectar con mi padre, Elon Musk", imploró. Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk. In the early 90's my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I'm now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE — Elon Musk Junior 🇰🇪 (@ElonMursq) March 11, 2024 "Ahora vivo en pobreza extrema, pese a que mi padre es multimillonario. Un retuit me ayudará a reconectar con él", agregó, mostrándose dispuesto a viajar a EE.UU. y, de ser necesario, permitir que Musk elija un médico u hospital para que le hagan una prueba de ADN que demostraría que es su hijo biológico. Para el veredicto de los internautas, sin embargo, no hicieron falta pruebas médicas. "Es por eso que nadie toma en serio a los africanos", sentenció uno de los usuarios. "O de pronto Elon es tu hijo, porque pareces mayor", sugirió otro.