Suecia dona más de $us 96.000 para atender desastres por inundación en Cobija





15/03/2024 - 12:01:32

Tras la inundación que afectó a 4.300 familias en 16 barrios del municipio de Cobija, Pando, se puso en marcha un plan de reconstrucción y el Gobierno de Suecia, en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Bolivia, donó $us 96.540 para atender las principales necesidades de la población. “El apoyo económico de Suecia se destinará a responder las necesidades de los damnificados en cuanto a agua, saneamiento e higiene. También brindará apoyo psicológico a las familias para prevenir la separación y violencia contra niñas, niños y adolescentes”, informó Unicef. En febrero, el nivel del río Acre, que divide a Cobija de la ciudad de Brasiléia (Brasil), alcanzó los 17 metros de altura, superando así la inundación de 2015 cuando llegó a 15,5 metros. Este hecho dejó a más de 4.000 familias afectadas. “Unicef Bolivia está en la capital pandina para responder a la situación de desastre por inundación, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija y el Gobierno Autónomo Departamental de Pando”, señala un reporte de prensa. La cooperación económica apoyará las áreas de protección y servicios de agua, saneamiento e higiene. El director general de la Agencia Sueca de Cooperación (Asdi), Jakob Granit, se reunió -el 8 de marzo- con la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, para abordar la situación que atraviesa la capital y la “urgente respuesta” que se requiere posterior a la inundación. Tras esa reunión, el gobierno sueco confirmó con Unicef Bolivia el apoyo que brindará a Cobija para atender las necesidades de la población. “La cooperación estará destinada a 405 familias y se calcula que aproximadamente 1.200 niñas y niños serán beneficiados con esta ayuda. El monto final de la colaboración será de 96.540 dólares”, detalla el reporte. Se prevé que en el tema de agua, saneamiento e higiene se invertirá $us 78.500. Se asegurará el consumo de agua en tres comunidades rurales de Cobija con la dotación de 31 tanques de 600 litros. Además, se entregará ⁠405 filtros de vela cerámica para purificar el agua, con dos velas de repuesto para ampliar su vida útil. La donación estará acompañada de sesiones de capacitación sobre el uso óptimo de estos insumos. Para mejorar las condiciones saneamiento, se apoyará a la Empresa Pública Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cobija (EPSA), en la rehabilitación de cuatro de las ocho estaciones de bombeo de aguas residuales que tiene la ciudad. En cuanto a la higiene, se dotará de 290 kits de higiene familiar. Cada kit contiene: cuatro jabones para lavado de ropa, un champú, dos peines, cinco cepillos de dientes, cinco pastas dentales, diez rollos de papel higiénico, tres paquetes (con 15 unidades) de toallas higiénicas, dos litros de jabón líquido, un litro de alcohol en gel con dispensador, un litro de lavandina, una bolsa de dos kilógramos de detergente en polvo y una bolsa para guardar los artículos. La cooperación también incluye acciones de protección de la niñez y adolescencia para lo cual se destinarán $us 18.040.