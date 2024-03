Descarte masivo en el proceso de selección de postulantes a las judiciales





15/03/2024 - 08:28:56

AL menos 60% de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 70% de los aspirantes al Consejo de la Magistratura (CM) fueron inhabilitados por las diferentes comisiones en le procweso de seleción que se realiza en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, de 184 postulantes al proceso de preselección para el Consejo de la Magistratura, 128 fueron inhabilitados por incumplir uno o varios de los 15 requisitos, nueve comunes y seis específicos, establecidos por la convocatoria, informó el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona. “Hemos logrado concluir este proceso de revisión de documentos (de los aspirantes al Consejo de la Magistratura), hay 56 habilitados, de los cuales 39 son hombres y 17 mujeres, y tenemos 128 inhabilitados”, precisó el senador, integrante de la Comisión Mixta de Justicia Plural. La inhabilitación se dio porque no presentaron los documentos exigidos en la convocatoria, varios anexaron fotocopias simples de sus certificados y otros no acreditaron la experiencia mínima de ocho años en el campo. Entre los 128 inhabilitados está el actual vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. El senador del MAS Luis Adolfo Flores explicó que fue inhabilitado por no presentar fotocopia legalizada de su título profesional en provisión nacional, no acreditar la experiencia de ocho años en materia administrativa, disciplinaria, financiera o recursos humanos y por no contar con diplomas en derecho administrativo. “El resto (de los inhabilitados) no ha presentado suficiente documentación de su ejercicio laboral especifico en el área disciplinaria y profesional, en el área de recursos humanos o en el área administrativa financiera, no tienen los ocho años de haber trabajado en el área específica”, apuntó. El senador Ticona recordó en Unitel que los aspirantes inhabilitados, que consideren que la Comisión tomó una decisión equivocada, pueden presentar una impugnación entre el 18 y 22 de marzo, adjuntado documentación de respaldo. La Comisión Mixta de Justicia Plural tiene ahora en agenda la revisión de los documentos de los 91 aspirantes al Tribunal Agroambiental. En la Comisión Mixta de Constitución también concluyó hoy la revisión de los documentos de 177 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y de inmediato inició la revisión de documentos de los 265 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia. La labor de revisión de documentos debe concluir este viernes.