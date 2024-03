Senado viabiliza créditos por más de $us 113 millones para carreteras en La Paz y Santa Cruz





14/03/2024 - 20:14:07

El Senado sancionó dos proyectos de ley y viabilizó el acceso a los créditos de $us 57.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz – Oruro, y de $us 56.050.000 destinados a la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, Santa Cruz. La norma de acceso al crédito para el tramo Senkata-Apacheta, aprobada a inicios de mes por la Cámara de Diputados, logró más de dos tercios de voto en sus estaciones en grande y en detalle, mientras el crédito destinado a la carretera Faja Norte fue sancionado sin respaldo de la oposición. El crédito de hasta $us 57.246.082,37 proviene del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y fue concretado en 2023, para mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz – Oruro. La obra será ejecutada en un plazo de dos años e impulsará el comercio y la conectividad internacional, ya que forma parte de la red de integración bioceánica con Brasil y Chile. La vía tendrá una longitud de 8 kilómetros y beneficiará a la población alteña y paceña, y sobre todo al descongestionamiento vehicular. Durante el debate, afloró el sentimiento regionalista de algunos legisladores que reclamaron se destine ese nivel de inversión al departamento de La Paz. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Nely Gallo lamentó que se apruebe la ley, porque “Tarija no tiene ni una sola vía parte de la red vial”. En tanto, su colega Daly Santa María (CC) preguntó por qué no son “los paceños los que paguen el crédito”, mientras el senador del MAS Hilarión Mamani dijo que no aprobará ningún crédito en tanto no se de curso a una inversión para el departamento de Potosí. El primer crédito, aprobado con el respaldo de 14 de 21 senadores, viabiliza el acceso a $us 56.050.000, para la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. El contrato de préstamo es con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata). La obra vial mejorará las condiciones de transitabilidad en el camino existente, se reducirán los tiempos de viaje y los costos de operación del transporte de carga. El proyecto impulsará la integración nacional e internacional para fortalecer a los centros productivos en general y al sector agropecuario, favoreciendo su inserción en el comercio regional y facilitando la exportación de sus productos. El presidente de la Comisión de Planificación, el senador del MAS Isidoro Quispe, defendió la aprobación de la norma, porque hará realidad una obra esperada por varios años. Ambos proyectos sancionados fueron remitidos al Órgano Ejecutivo, para su sanción y acceso a los fondos. Restan por aprobarse cuatro créditos en el Senado.