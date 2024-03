El detalle que Luis Miguel tuvo con sus fans en Argentina y enloqueció a todos





14/03/2024 - 20:04:34

La gira de Luis Miguel durante el 2023 y lo que va de 2024, no sólo tiene éxito gracias a los sold out en todos los foros donde se ha presentado sino por la atención que el ídolo ha tenido con sus fans en casi todos los países que ha visitado. Esta vez sucedió en Buenos Aires, Argentina antes de partir a Córdoba. En la capital del país ofreció cuatro shows, tres de ellos en el Campo Argentino de Polo y uno más durante una exclusiva cena de gala en la Rural, donde conquistó el corazón de sus miles de fans reunidos. No obstante el mal tiempo, pues estaba a punto de caer una tormenta, la noche del 12 de marzo el cantante tuvo un detalle muy especial con sus seguidores porteños que montaron una guardia en la puerta del hotel Four Seasons con la esperanza de saludarlo y sí, su anhelo fue posible. Luis Miguel salió del lugar para dedicar varios minutos a estrechar las manos de sus seguidores, en su mayoría mujeres que emocionadas le lanzaban piropos, le agradecían por su música y los detalles que ha tenido con todo su público. “Maravilloso momento para todos los afortunados que se encontraban en el lugar preciso”, se lee en algunos de los perfiles que compartieron videos de Micky acompañado de su equipo de seguridad pero cariñoso con la gente. Uno de los clubes de fans del artista, Tengo todo excepto a ti, también capturó varios videos del momento y destacaron en su descripción que LuisMi estaba de buen ánimo. “Lo vimos contento y feliz”, “Sonreía en todo momento”, “Está pleno, en la mejor etapa de su vida”, se lee en los comentarios. Este momento único para el artista y su fandom de Buenos Aires ocurrió a las siete y media de la noche. “De todos los ángulos... un sueño hecho realidad. Desbordadas por este momento único, sin palabras que puedan describir tanta adoración”, destacaron sus incondicionales fans.