Futbolista Josh Cavallo le propone matrimonio a su novio en el campo de juego





14/03/2024 - 20:00:40

Josh Cavallo, futbolista de la liga de fútbol de Australia, protagonizó un momento dentro de la cancha que, en definitiva, le cambió la vida: tener la oportunidad de pedirle matrimonio al amor de su vida. Los seguidores del equipo celebraron la pedida de mano. Josh Cavallo, uno de los futbolistas del equipo australiano Adelaide United y abanderado por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, publicó una serie de fotografías donde se ve cómo, de rodillas y en medio del Estadio Coopers, le propone matrimonio a su pareja. "Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó", escribió Josh Cavallo. En las imágenes se ve cómo su futuro esposo, Leighton Morrell, estalla en llanto al verlo con el anillo en mano. Las risas y la emoción no pudieron faltar en el momento. El futbolista agradeció a su club deportivo por permitirle haber hecho realidad este sueño y colaborar con la sorpresa. Tras el anuncio, personas de todo el mundo felicitaron a la pareja y les desearon felicidad. En 2021, Josh Cavallo comunicó públicamente a sus seguidores que era gay, un hecho que se volvió viral en redes sociales. "Creciendo siempre sentí la necesidad de esconderme, porque sentía vergüenza de que no podría hacer lo que amo y ser gay, esconder quien soy realmente para perseguir el sueño que siempre quise. Todo lo que siempre quise hacer fue jugar fútbol y ser tratado equitativamente", confesó el futbolista, quien admitió tomar la decisión de contarlo al mundo porque estaba cansado de vivir una doble vida.