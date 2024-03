Elon Musk consiguió que todos los iPhone y Android hagan llamadas desde cualquier lugar del mundo





14/03/2024 - 19:50:57

Infobae.- SpaceX, la compañía aeroespacial liderada por el empresario Elon Musk, realizó con éxito varias pruebas de Direct to Cell, tecnología que será usada para brindar cobertura para hacer llamadas en cualquier rincón del mundo, lo que marca un avance significativo en la misión de proporcionar servicios globales de telecomunicaciones e internet. Con esto, la intención de Musk se estima que es transformar radicalmente la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones, por lo que su equipo podría muy bien estar sentando las bases para un futuro en el que todos los habitantes, sin importar dónde se encuentren, puedan estar conectados. Pero, ¿qué tan viable es que este objetivo de Elon Musk sea posible? Según un informe reciente, las pruebas dictaminaron varios hallazgos que abren el camino a una nueva forma de comunicación global. El proyecto Direct to Cell, parte de la constelación de satélites Starlink de SpaceX, ha demostrado una notable adaptación con dispositivos móviles no modificados de grandes fabricantes, incluyendo a Samsung, Apple y Google. Las pruebas realizadas han cubierto una amplia gama de entornos, desde zonas urbanas densamente pobladas hasta áreas rurales remotas, tanto al aire libre como en interiores y bajo densa cobertura arbórea. El hecho de que estos experimentos hayan mostrado una compatibilidad exitosa con la tecnología LTE es un paso adelante en la ampliación de la accesibilidad a servicios móviles, como llamadas telefónicas, a través de la señal satelital de Starlink. Asimismo, un aspecto particularmente notable de este avance que evidenció el informe es la potencial capacidad de los futuros dispositivos móviles, desde el iPhone 13 en adelante, para aprovechar directamente esta tecnología sin la necesidad de equipos adicionales. Esto significa que los usuarios podrían, en un futuro no muy lejano, gozar de una conectividad casi omnipresente, superando las limitaciones actuales impuestas por la infraestructura terrestre de telecomunicaciones.





Musk pretende conectar a todo el planeta Este logro se suma a la ya impresionante lista de tecnologías innovadoras desarrolladas por la SpaceX, destacándose en este caso por facilitar las comunicaciones móviles a nivel mundial a través de su avanzada constelación de satélites. Por otro lado, la implementación de Direct to Cell por parte de SpaceX no solo es un logro técnico, sino que también representa un desafío comercial considerable. La compañía está actualmente explorando diferentes modelos de precios para este innovador servicio, buscando equilibrar la accesibilidad para los usuarios con la sustentabilidad del proyecto. Este esfuerzo se enmarca dentro de la visión más consciente de Musk de facilitar el acceso global a servicios de telecomunicaciones e internet, especialmente en áreas que hasta este momento han estado insuficientemente servidas por las redes tradicionales.



Una de las preguntas que surgen, ¿será gratis? El éxito de las pruebas iniciales ya ha generado un considerable interés en la industria y entre los potenciales usuarios, aunque aún hay varios desafíos a superar. Sin embargo, aún están pendientes la finalización de los detalles relacionados con el costo del servicio y la respuesta regulatoria en diferentes mercados. Sin embargo, el impacto potencial en la forma en se van a comprender e implementar las comunicaciones móviles es certero. También, más allá de los aspectos técnicos y comerciales, el proyecto Direct to Cell de SpaceX también plantea interesantes preguntas sobre el futuro de las telecomunicaciones. Con el aumento de la dependencia global en la conectividad a internet, la capacidad de proporcionar servicios confiables y accesibles en cualquier parte del mundo se ha vuelto cada vez más crítica. En este sentido, la incursión de SpaceX en el mercado de las telecomunicaciones podría representar un cambo en el rumbo de las telecomunicaciones, no solo en términos de tecnología sino también en lo que respecta al marco legal y de regulación del sector.