El cuervo se adaptará en una sangrienta y brutal película anti-Marvel





14/03/2024 - 19:28:59

Quince años desde el primer anuncio del proyecto, el esperado remake de El cuervo (The Crow), protagonizado por Bill Skarsgård, estrenó su primer tráiler bajo el sello de Lionsgate. Esta nueva versión, dirigida por Rupert Sanders, ofrece una mirada contemporánea al clásico de culto, originalmente inspirada en la novela gráfica de James O’Barr y la icónica película de 1994 con Brandon Lee. Skarsgård, reconocido por su papel de Pennywise en It y John Wick 4, le da una nueva vida a Eric Draven, un músico que es brutalmente asesinado junto a su prometida. Un año después de la tragedia, retorna de la muerte gracias a un cuervo místico que le sirve de guía. Convertido en un sanguinario justiciero, busca venganza contra los responsables de su fallecimiento y el de su amada, usando una violencia descontrolada y sus recién adquiridos poderes sobrenaturales. El reciente adelanto mantiene un estética gótica y una interpretación oscura marcada por el dolor y la pérdida. El papel de Shelly, su amor trágico, es interpretado por la cantante británica FKA twigs. Además, Danny Huston (Agente bajo fuego), aparece con un rol antagónico, junto a Laura Birn (Fundación), Sami Bouajila (Atracadores) y Jordan Bolger (La mujer rey). ¿Se parece al Jocker de Jared Leto? Con un presupuesto reportado de 50 millones de dólares, la producción cuyo guion fue coescrito por Zach Baylin (Rey Richard: una familia ganadora) y Will Schneider, se distingue por su estilo gore, que busca dejar “boquiabiertos” y generar un sentimiento de identificación en los jóvenes espectadores, según aseguró el productor Sam Pressman a IGN. “No es un largometraje de estudio, ni de Marvel, es una especie de película anti-Marvel. Tengo grandes esperanzas en eso”, agregó. Sin embargo, algunos fanáticos de la franquicia realizaron comentarios desfavorables, comparando el aspecto de Skarsgård con el Joker de Jared Leto en Escuadrón suicida. Incluso el director del film original, Alex Proyas, se burló en su cuenta personal de Facebook: “Eric Draven está teniendo un mal día con el cabello. Se supone que es un tipo malo con todos esos tatuajes, hombres lobo y calaveras en su chaqueta. Siguiente adaptación, gracias”, escribió. Las críticas se dirigen a los cambios en el maquillaje y físico del protagonista, que en la primera versión se influenció del punk rock cubriendo la cara en su totalidad con base blanca, y optando por un físico delgado al estilo de Iggy Pop, en lugar de los músculos formados de Skarsgård. Aun con todos estos cambios, aún se mantienen aspectos significativos del cómic, en especial los de inmortalidad, reflejos sobrehumanos y la brutalidad en las luchas cuerpo a cuerpo. La trágica historia de “El cuervo” de 1994 El cuervo es un título icónico dentro del género del thriller gótico, a menudo recordada no solo por su distintiva atmósfera y narrativa, sino también por la trágica historia que rodeó su producción. La obra cinematográfica, dirigida por Proyas, es especialmente recordada por la muerte de su protagonista, Brandon Lee [hijo de Bruce Lee], en un accidente en el set de filmación después de ser herido por un disparo con una pistola de utilería defectuosa. La noticia se extendió por Hollywood y, por un lado, generó un extenso debate sobre el reforzamiento de las medidas de seguridad durante las grabaciones. Por el otro, resonó entre la industria y la audiencia, vinculando la trama de venganza y amor más allá de la muerte con el luto por Lee. El metraje logró ser culminado con la ayuda de su doble Chad Stahelski y de efectos prácticos y especiales, recibiendo la admiración de los fanáticos del cine durante su estreno, además de cultivar un estatus de culto en los años siguientes. La fecha de estreno de El cuervo en cines de Estados Unidos se programó para el 7 de junio de 2024. Su llegada a la taquilla de América Latina y España aún no fue confirmada.