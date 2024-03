Macron: Una guerra no es una ficción, no está lejos





14/03/2024 - 18:16:02

DW.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que está "listo para poner todos los medios necesarios para que Rusia no gane la guerra en Ucrania", incluido el envío de tropas, aunque matizó que "nunca llevará la iniciativa" de un enfrentamiento directo con Moscú. Asimismo, aseguró que ese conflicto supone una amenaza "existencial” para Europa. "Si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz, seria asumir la derrota", aseguró Macron en una entrevista televisada centrada en el conflicto ucraniano, en la que llamó a las potencias occidentales a estar listas para garantizar que Rusia "no gane nunca” la guerra. Aunque reconoció que no descarta el hipotético envío de tropas sin detallar los supuestos que podrían forzarle a esa decisión, señaló que "puede que haya una razón en no ser preciso", ya que "desde hace dos años vivimos en un mundo en el que lo que creíamos imposible ha ocurrido". La guerra en Ucrania es una amenaza "existencial para nuestra Europa y para Francia", aseguró. "Rusia no puede ni debe ganar” Macron -presidente de la única potencia nuclear de la UE- recalcó que el retorno de la guerra a Europa Occidental "no es una ficción, no está lejos". También insistió en que "la paz no es la capitulación ni la amputación de Ucrania". Por ello "Rusia no puede ni debe ganar la guerra". Recalcó que "nunca pasaremos a la ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa” de combatir a Rusia, pero no hay que "descartar opciones”, porque si Putin "gana la guerra", "ya no tendremos seguridad" en Europa y la "credibilidad" del continente "se reducirá a cero". Por ello, frente a la "escalada" de Moscú, los occidentales "debemos decir que estamos dispuestos a responder", aseguró el mandatario. La entrevista tuvo lugar pocas horas antes de que Macron se reúna este viernes en Berlín con los jefes de Gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Polonia, Donald Tusk, en un nuevo encuentro del llamado 'triángulo de Weimar' que estará centrado en la guerra en Ucrania.