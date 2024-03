Senado sanciona ley y viabiliza acceso a crédito por $us 56 millones para la carretera Faja Norte





14/03/2024 - 18:03:14

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó la tarde de este jueves el proyecto de ley que viabiliza el acceso al crédito de $us 56.050.000 para la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz. La norma logró el respaldo de 14 de los 21 senadores presentes en la sesión. Los legisladores de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos anticiparon su rechazo a la aprobación y optaron por dejar la sesión durante la votación. “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Senadores cámara revisora, queda sancionada la presente ley, y se remite al Órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, informó el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El contrato de préstamo BOL-37/2023 para el “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)”, fue firmado el 7 de diciembre de 2023, entre el Gobierno nacional y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por hasta $us 56.050.000. Con esta obra vial se mejorarán las condiciones de transitabilidad en el camino existente, se reducirán los tiempos de viaje y los costos de operación del transporte de carga. El proyecto impulsará la integración nacional e internacional para fortalecer a los centros productivos en general y al sector agropecuario, favoreciendo su inserción en el comercio regional y facilitando la exportación de sus productos. El presidente de la Comisión de Planificación, el senador del MAS Isidoro Quispe, defendió la aprobación de la norma, porque hará realidad una obra esperada por varios años. Este crédito fue aprobado por la Cámara de Diputados el 1 de marzo, junto con otros cinco proyectos créditos que estuvieron paralizados en su tratamiento desde el año pasado.